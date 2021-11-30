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Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı" - Son Dakika

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı"

30.11.2021 14:47
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı"

İstanbul'da kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, kızının bir cani tarafından hunharca öldürüldüğünü belirterek, "Daha nice güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı" dedi.

İstanbul'da kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, kızının bir cani tarafından hunharca öldürüldüğünü belirterek, "Daha nice güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı" dedi.

İstanbul'da Can Göktuğ Boz, tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in adının verildiği Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonunda düzenlenen törene Başak Cengiz'in annesi Beyhan, Baba Avni Cengiz ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Bir ruh hastasının bizden, annesinden, babasından, sevdiklerinden alıp götürdüğü bir kardeşimizi bugün burada anıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Rektörlüğümüzün ve senatomuzun uygun görmesiyle ismini bu Mimarlık Fakültesinde yaşatmış olacağız. Başak Cengiz, genç bir kardeşimiz, hayalleri vardı. Belki Türkiye'de önemli bir başarıya imza atacak kardeşimizdi. İnşallah onun hayallerini bu fakültede okuyacak kardeşlerimiz gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Başak Cengiz'in tüm Türkiye'nin evladı olduğunu, aziz hatırasının sonsuz dek yaşatılacağını aktardı.

Anne Beyhan Cengiz ise Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a düzenledikleri program için teşekkür etti.

Safranbolu'da kendisini ve ailesini evinde gibi hissettiklerini belirten Beyhan Cengiz, "Ben bugün şunu anladım. Ben koskoca bir aileye sahi olmuşum bana bunu yaşattığınız için rektörüme teşekkür ederim. Ben bu ilçeye defalarca geldim. Her yerini gezdim. Güzel anılarda boğuldum, kalbim sızladı" dedi.

Kızı Başak'ın eğitim için geldiği üniversiteyi başarıyla bitirdiğini hatırlatan Cengiz, "Kıymetlim, balım Başak, üniversiteyi kazanıp eğitime geldiği zaman girdiği sınavları tırnakları ile kazıdı. Çizdiği projeleri, yaptığı maketleri ve 5 yıl boyunca aldığı eğitimi başarıyla bitirip gururla evine döndü" diye konuştu.

"Nice güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı"

Konuşmakta zorlanan Anne Cengiz, Başak'ın mezun olduktan sonra da çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bir sürü kurslara gitti. İş başvurusunda bulundu. Ailesi olarak işe girmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Nihayet çok güzel bir işe girdi. 'Annecim her insana nasip olmaz çok değerli bir işe girdim. Ben burada başarılarımı göstereceğim' dedi. Sözünü de tuttu. Orada da aldığı görevi başarıyla teslim etti. Daha nice güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı. Ne yazık ki kalemini kırdılar. Hunharca, zalim cani kıydı yavruma."

"Ben davamı emin ellere teslim ettim" diyen Cengiz, "Herkes titizlikle görevinde. Şüphem yok, hain alacak cezasını. Yaşasın cehennem zalimler için" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle birlikte Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nin açılışı yapıldı. - KARABÜK

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı

Başak Cengiz, Refik Polat, İstanbul, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, 'Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Güzel başarılara imza atacaktı, hedefleri vardı" - Son Dakika
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