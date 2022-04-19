Başakşehir'de "Şehrin Sanatçıları" sergisi açıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de "Şehrin Sanatçıları" sergisi açıldı

19.04.2022 21:54
Başakşehir'de "Şehrin Sanatçıları" sergisi açıldı

Başakşehir'de, "Şehrin Sanatçıları" adlı gelenekli sanatlar sergisi açıldı.

Başakşehir'de, "Şehrin Sanatçıları" adlı gelenekli sanatlar sergisi açıldı. Hat, tezhip, minyatür, katı ve ebru sanatı eserlerinden oluşan serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Medeniyetimizin eşsiz olduğu kadar, hayranlık uyandıran güzelliklerini sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başakşehirli 32 sanatçı tarafından hat, tezhip, minyatür, katı ve ebru sanatıyla hazırlanan "Şehrin Sanatçıları" sergisi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde sanatseverlerle buluştu. 33 eserin yer aldığı serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte yaptı. Eser sahipleri ve birçok sanatsever de Başkan Kartoğlu'na eşlik etti.

"Değerlerimize sahip çıkıyoruz"

Sanatın şehrine yakışır harika bir serginin açılışını daha yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Uzun yıllar boyunca gelenekli Türk İslam sanatları alanında eserler üretmiş, sayısız öğrenci yetiştirmiş kıymetli sanatçılarımızın Başakşehir'de ikamet ediyor olmasından ayrıca gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Başakşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçılarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Medeniyetimizi ve zengin kültürümüzü gelecek nesillere taşıma noktasında sanatçılarımıza her zaman destek vereceğimiz" diye konuştu.

"Yeni hizmet binamızda sergilere ev sahipliği yapacağız"

Hizmete açılan yeni belediye binasında da birbirinden değerli sanat eserlerini sergileyeceklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Bundan sonra bazı sergilerimize yeni binamızda ev sahipliği yapacağız. Hizmet ve sanatı bir araya getireceğiz. Sizler de birbirinden kıymetli eserlerinizi yeni binamızda sergileme fırsatı bulacaksınız" şeklinde konuştu.

"Şehrin Sanatçıları" adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde 29 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı

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Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir'de 'Şehrin Sanatçıları' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de "Şehrin Sanatçıları" sergisi açıldı - Son Dakika
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