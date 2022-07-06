Başakşehir'de yerinde dönüşümün yeni adresi Şahintepe - Son Dakika
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Başakşehir'de yerinde dönüşümün yeni adresi Şahintepe

06.07.2022 20:25
Başakşehir'de yerinde dönüşümün yeni adresi Şahintepe

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir'de, yeni bir konut projesi daha hayata geçiyor.

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir'de, yeni bir konut projesi daha hayata geçiyor. İlk etabı 6 kat ve 2 bloktan oluşacak Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri'nin temeli Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından atıldı.

Başakşehir'de kentsel yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Deprem ve doğal afet riskine karşı başlatılan dönüşüm kapsamında 2009 yılında yüzde 50 olan riskli yapı stoku yüzde 16'ya kadar indirildi. 2 yıl içerisinde ise bu oranın yüzde 5'e indirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yerinde dönüşüm çalışmalarının yeni durağı Şahintepe Mahallesi oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yerinde dönüşüm çalışmalarının ilk etabı Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri'nin temelini dualarla attı.

Yatay mimarı, modern konutlar

Şahintepe Mahallesi'nde yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, "Başakşehir adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Yerinde dönüşüm çalışmalarımız kapsamında temelini attığımız projemiz, Şahintepe'yi çok daha farklı bir konuma taşıyacak. Yerinde dönüşüm çalışmamızın ilk etabında yer alan Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri yatay mimariye uygun olarak inşa edilecek. 6 kat ve 2 bloktan oluşacak nitelikli konutlarda sığınak, 48 saat yetecek kapasiteye sahip su deposu, ortak alan için jeneratör ve kapalı otopark yer alacak. Projede yeşil alan ve çocuk oyun alanları da bulunacak." diye konuştu.

Proje 18 ayda teslim edilecek

Hak sahiplerinin hiçbir mağduriyet yaşamadığını belirten Başkan Kartoğlu, "Yapılan görüşmelerin ardından hak sahipleri ile sözleşmeler yapıldı. 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak modern konutlar, Şahintepeli komşularımıza teslim edilecek. Bundan sonraki süreçte de yerinde dönüşüm çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehir'de yerinde dönüşümün yeni adresi Şahintepe - Son Dakika

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