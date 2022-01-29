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Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de - Son Dakika

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

29.01.2022 03:24
Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede yer alan ifadelere göre, toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve özellikle yabancı uyarlaması şeklinde ekrana gelen televizyon programları toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı belirtildi.

"Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekrana gelen televizyon programları toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak" denildi.

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, Dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zarar etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almak elzem hale geldiği vurgulandı. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip Türkiye'yi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususu, uluslararası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan ciddi bir konu haline geldiği aktarılan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' başlıklı 41 inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış, 'Gençliğin korunması' başlıklı 58 inci maddesi ise gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlemiştir. Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminat olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlı katılması gerekmektedir."

"Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak."

Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı vurgulanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinde sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilen önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimizi uymayan yazılı, sözlü görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumu, çocukları ve gençleri hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayınlamanın önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibini ve gereğini yapılmasını önemle rica ederim." - ANKARA

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Türkiye, Gazete, Milli, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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