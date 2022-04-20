Başkan Akay'dan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'ye ziyaret - Son Dakika
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Başkan Akay'dan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'ye ziyaret

20.04.2022 12:41
Başkan Akay'dan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'ye ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve Panşek Genel Başkanı Yavuz Erence ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye ziyarette bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve Panşek Genel Başkanı Yavuz Erence ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye ziyarette bulundu.

Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette, şeker pancarı tarımı ve şeker sektörünün genel durumu beklentileri ve sorunlarının çözümleri hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Oldukça olumlu ve samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette sektörün sorunları ve çözüm önerileri Bakan Kirişçi'ye iletildi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bakan Kirişçi'nin yakın ilgi ve alakasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Panşek Genel Başkanı Yavuz Erence ve Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan ile Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın katılımıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı'ya da ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti. - KAYSERİ

Başkan Akay'dan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'ye ziyaret

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Bekir Pakdemirli, Hüseyin Akay, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akay'dan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Akay'dan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'ye ziyaret - Son Dakika
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