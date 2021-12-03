Başkan Altay 3 Aralık'ta Konya'daki engellilerle buluştu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konya'da faaliyet gösteren engelli derneklerinin yöneticileri, üyeleri ve aileleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde Başkan Altay, engelliler tarafından hazırlanan resim ve fotoğraf sergisini gezdi; akabinde Konya Büyükşehir Belediyesinin engelli gençlerden oluşturduğu Mehter Takımı'nın konserini takip etti. Program başlangıcında İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim'i Okuma Türkiye Birincisi Ayşe Karataş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti yer alırken; AFAD görevlileri İstiklal Marşı'nı işitme engelli davetlilere işaret dili yoluyla anlattı. Ayrıca engelli çocuklar tarafından çeşitli müzik enstrümanları kullanılarak söylenen türküler de davetlilerin büyük beğenisini topladı. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliklere katılan engelli çocuklara teşekkür ederek, düzenlenen programın Konya'daki, Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki engelli bireyler için hayırlar getirmesini diledi. Gerçek engelin kalplerde olduğunu belirten Başkan Altay, "Sizler kalplerinizdeki o güzellikle tüm karanlıkları aydınlatıyor; gönüllerdeki, vicdanlardaki, sözlerdeki engelleri bir bir bertaraf ediyorsunuz. Hz. Mevlana'nın Mesnevisinde 'Kalpten kalbe elbette yol olur, kalpler iki beden gibi birbirinden ayrı ve uzak olmaz' sözüyle tasvir ettiği gibi gönül diliyle gönüllere dokunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin engelli bireylerin sosyal ve toplumsal hayatta daha fazla yer alması konusunda devrim niteliğinde çalışmalar hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Altay, "Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz şehir çalışmalarımızı derneklerimiz ve sizlerin katkılarıyla yürütüyor, engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'de ilk olan engelsiz mekanlar projemiz, görme engelli kardeşlerimiz için kavşaklarda yaptığımız akustik sinyalizasyon sistemi, tüm otobüs ve tramvaylarımızın sizlerin kullanımına uygun olması, otobüslerde görme engellilere işitsel, işitme engellilere de görsel bilgilendirme sistemi, rampalı ve asansörlü üst geçitler, görme engelliler web sayfası gibi çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca özel gençlerimizden oluşan Engelsiz Mehter Takımıyla da örnek çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen engelliler buluşmasına da katılarak konser veren gençlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

"Konya'daki tüm engellileri ENDEM'e kayıt yaptırmaya davet etti"

Konya Büyükşehir'in geçtiğimiz yıl 3 Aralık'ta hizmete giren Engelli Destek Merkezi'nin (ENDEM) sosyal belediyecilik anlayışı gereği engelli vatandaşların yanında olmak, onlarla daha yakın ilişki kurmak ve şehrin sosyal doku haritasını oluşturarak ihtiyaçlarını daha hızlı belirlemek için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan Altay, "ENDEM'e bugüne kadar 10 bin 278 engelli kardeşimiz kayıt oldu. Tüm kardeşlerimizi koordinasyon içinde olmak için ENDEM'e kayıt yaptırmaya davet ediyorum. Engelli kardeşlerimiz toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanırken, su faturalarında da yüzde 50 indirim yapmaya devam ediyoruz. Buradan yeni bir uygulamanın da bilgisine sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce aynı ikamette 18 yaş altı yüzde 40 ve üzeri sürekli raporu olanlar su indiriminden faydalanabiliyorlardı. Şimdi bugün itibariyle KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün yeni yönetmeliğiyle artık buna ilave olarak ailede yüzde 40 ve üzerine tekabül eden çocuklar için özel gereksinim raporu bulunanlara da bu indirimden faydalanabilecekler. Hayırlı olsun" dedi.

"Toplu ulaşımda sesli anons sisteminin yakında hayata geçecek"

Konya Büyükşehir olarak engelsiz durak uygulaması adında toplu ulaşımda sesli anons sistemini de hayata geçirmek için çalıştıklarını paylaşan Başkan Altay, "Durağa gelen otobüsün hat numarasını ve hat ismini sesli olarak anons edecek sistemin kurulum işlemi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede hizmete girecek. Yine engelli kardeşlerimizi spordan mahrum bırakmamak için Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimiz ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldıkları derecelerle göğsümüzü kabartıyor" diye konuştu.

"AFAD teknik işaret dili programı Türkiye'de örnek olacak"

Engellilere yönelik üzerinde çalıştıkları yeni bir projenin de daha duyurusunu yapan Başkan Altay, "Her türlü doğal afetteki kurtarma çalışmalarında en önemli konu koordinasyon içinde hızlı ve etkin hareket edebilmektir. Sözlü iletişimin mümkün olmadığı böyle durumlarda hayati bir gereklilik olan işaret diliyle görevli ekipler birçok hayat kurtarmaya vesile olabilir. Ayrıca afetlere maruz kalan işitme engelli kardeşlerimiz için de görevli ekiplerle ortak bir dil üzerinde iletişim halinde olmak hayat kurtaracaktır. Buradan hareketle KOMEK ATİD Projesi sistemiyle AFAD Teknik İşaret Dili Programını hayata geçiriyoruz. Bu projeyle; AFAD, İtfaiye, KOSKİ, Devlet Su İşleri personelimiz teknik işaret dili programına katılarak ortak işaret terimleri sözlüğü ve uygulamalı eğitimler alacak. Böylece olası afetlerde sözsüz iletişimde ortak hareket edebileceğiz. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde belediyemiz öncülüğündeki bu çalışmalar bugün itibariyle başladı. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah proje hayata geçtiğinde Türkiye'de örnek olacağız" açıklamalarını yaptı.

Başkan Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm engelli bireyler için hayırlar getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

"Zorlukları aşmada omuz omuza olmalıyız"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Toplumda hep birlikteyiz. Zorlukları aşmada omuz omuza olmalıyız. Bu ülkede yaşayan insanların huzurlu ve mutlu kılmak için seferber olmuş bir hükümet, belediye başkanlarımız ve ekipleri, kamuda görev yapan tüm kardeşlerimiz bu çabayı ortaya koyuyor. Sizler adına onlara teşekkür ediyorum. Şehrimizi daha yaşanılır kılmak, geleceğe örnek gösterilecek, gelişmişi güçlü şehirler arasında daha ön plana çıkartmak için çalışan değerli Büyükşehir Belediye başkanımız hakikaten örnek bir çalışmayı Benim Şehrim modeliyle geliştirdiği bu çabaya hep birlikte destek vermeliyiz" diye konuştu.

Ahmet Mıhçı'dan Başkan Altay'a teşekkür

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ise, 2 yıl aradan sonra kendilerini böyle güzel bir ortamda bir araya getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, "Şunu çok iyi biliyoruz ki biz sadece 3 Aralık günlerinde hatırlanmadık. Biz 2000'li yıllardan sonra hak ettiğimiz değeri alacağımıza inanıyorduk. Hamd-ü senalar olsun ki bu süreçte haklarımızı birer birer aldık" dedi.

Programa, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun da katıldı. - KONYA