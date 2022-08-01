Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı

01.08.2022 13:39
Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın’ı ziyaret ederek Ankara’da Cemevlerine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın'ı ziyaret ederek Ankara'da Cemevlerine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ankara'da Türkmen Alevi Bektaş Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan saldırı sonrası Eskişehir Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ile bir araya gelen Ataç, "Birlik ve beraberliğimizden korkanlar çirkin ve hain saldırılara başvurmaya devam ediyor. Hele ki Muharrem Ayı'nda, kardeşlerimizin yas orucu tuttuğu dönemde bu tür saldırıların yapılması kabul edilir gibi değil. Hiçbir güç birliğimizin ve beraberliğimizin önüne geçemeyecek. Sizlere geçmiş olsun diliyorum. Umarım faili ya da failleri gereken cezayı alır" dedi. Ulu ve Ilgın ise Ataç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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Hacı Bektaş Veli, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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