Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika
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Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarıyla buluştu

14.03.2022 16:47
Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarıyla buluştu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan doktorlarla bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan doktorlarla bir araya geldi.

Kentteki bir salonda düzenlenen programa Sivas İl Sağlık Müdür Vekili Rüstem Hasbek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven, Numune Hastanesi Başhekimi Kenan Kaygusuz, Devlet Hastanesi Başhekimi Mesut Acıöz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan ile doktorlar katıldı.

Bilgin programda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının günlerini kutladı. Bilgin, "Hayatını insanlık hizmetine adayan siz değerli sağlık çalışanlarımız, tüm dünyanın etkilendiği Covid-19 salgını süresince gösterdiğiniz büyük fedakarlık ve özveri ile ne kadar önemli bir sorumluluk ve ne denli saygın bir görev üstlendiğinizi bizlere bir kez daha hatırlattınız. Hastaların tutan eli ve gören gözü olarak varlığınızla bizlere güven verdiniz. Siz değerli doktorlarımıza, tıp fakültelerimizde geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü sizler insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz" dedi.

"Çok sayıda hayır duası alıyorsunuz"

Belediye Başkanı Bilgin, sağlık çalışanlarının önemli ve hayırlı bir iş yaptıklarını belirterek, "Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın hastalarından ve onların yakınlarından aldıkları dualar herhalde hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez. Dolayısıyla sadece şifa bulmalarına vesile olduğunuz insanlar için değil, kendi açınızdan da bereketli bir iş yapıyorsunuz ve çok sayıda hayır duası alıyorsunuz. Siz sevgili sağlık çalışanlarımızın her zaman hizmetinizde olduğumu bilmenizi istiyorum. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Sağlıkta bugünlere gelmemiz için sunduğunuz katkılar sebebiyle teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarıyla buluştu
Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarıyla buluştu
Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarıyla buluştu
Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarıyla buluştu

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Hilmi Bilgin, Tıp Bayramı, 14 Mart, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika


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