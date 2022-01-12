Başkan Bozkurt mahalle mahalle vatandaşları dinliyor - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile birlikte ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Ziyaretlerine Dereyalak Mahallesi ile devam eden Bozkurt, ilçeye yapılan çalışmalar ile ilgili vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Belediye tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri ve Dereyalak Mahalle Muhtarı Ömer Kara, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR