Başkan Bulanık güven tazeledi - Son Dakika

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odasının yapılan genel kurulunda mevcut Başkan İbrahim Bulanık 126 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Rasim Karakaya ise 46 oyda kaldı.

Sarıgöl Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonunda yapılan Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odasının başkanlığı için mevcut Başkan İbrahim Bulanık ile Rasim Karakaya yarıştı. Yapılan kapalı oylama sonucunda mevcut Başkan İbrahim Bulanık 126 oy alarak dördüncü kez başkan seçilirken rakibi Rasim Karakaya ise 46 oy aldı.

İbrahim Bulanık başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeliklerine: Hasan Hüseyin Doğan, Süreyya Yeğen, Levent Ulu, Mustafa Ergül, Ali Dikici ve Kadir Hepgül seçildi.

Genel kurulun ardından 4'üncü kez başkan seçilen İbrahim Bulanık oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti. - MANİSA