Başkan Büyükakın: "Sokakta kalan birisini görürseniz bizi arayın" - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız lütfen bize bildirin, barınma merkezlerimizde ağırlayalım" çağrısında bulundu.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte Tahir Büyükakın, "Soğuk kış günlerinde kimseyi aç ve açıkta bırakmayalım" diyerek vatandaşlara seslendi. Başkan Büyükakın, "Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız lütfen bize bildirin, barınma merkezlerimizde ağırlayalım. Büyükşehir belediyemizin "Alo 153" hattını arayarak bu konuda gerekli ihbarları vatandaşlarımız bize yapabilir. Kocaeli'de kimsenin sokakta kalmayacağı, kimsenin aç ve açıkta kalmayacağı konusunda bütün vatandaşlarımızın emin olmasını istiyorum. Her zaman olduğu gibi kıymetli vatandaşlarımızın bu konuda da yine duyarlı davranacaklarını biliyorum. İzmit ve Gebze'deki barınma evlerimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Barınma evlerimizde vatandaşlarımıza; konaklama, yeme içme ve temizlik gibi birçok konuda hizmet veriyoruz. Sağlık kontrollerini de gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımızın ev konforunda hizmet alması için çalışıyoruz. Kocaeli'de bu anlamda kimsenin mağdur olmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi. - KOCAELİ