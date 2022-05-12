Başkan Büyükakın: "Türkiye'de lojistik mastır plan yapan ilk belediye Kocaeli Büyükşehir" - Son Dakika
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Başkan Büyükakın: "Türkiye'de lojistik mastır plan yapan ilk belediye Kocaeli Büyükşehir"

12.05.2022 14:20
Başkan Büyükakın: "Türkiye'de lojistik mastır plan yapan ilk belediye Kocaeli Büyükşehir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türkiye'de ilk kez lojistik mastır planını yapan belediye Kocaeli Büyükşehir olmuştur.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, " Türkiye'de ilk kez lojistik mastır planını yapan belediye Kocaeli Büyükşehir olmuştur. Kocaeli'de lojistik köy kurulması bir ihtiyaçtır" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliği ile düzenlenen 11. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'ne katıldı. Kongrede söz alan Büyükakın, kongrede sadece lojistiğin konuşulmadığını, birbiriyle yakından ilgili birçok önemli konudan bahsedildiğini belirtti.

Başkan Büyükakın, lojistik planlama yaparken sektörün ve üretimin nereye gittiğine, tarım, hayvancılık ve sanayinin nereye yol aldığına, bu manada lojistik ihtiyaçların nasıl şekillendiğine bakmak gerektiğini belirterek, "Lojistik planlama, sürekli düşünmek gereken, geleceği görmeniz gereken bir alan. Lojistik alanda geleceği doğru tahmin edip, doğru adımlar atmalı" diye konuştu.

"Lojistik mastır planını ilk yapan belediye biziz"

Kocaeli'de günlük 200 bin birim kamyonun hareket ettiğine dikkat çeken Büyükakın, "Bunu buradan gururla söyleyeyim. Türkiye'de ilk kez lojistik mastır planını yapan belediye Kocaeli Büyükşehir olmuştur. Kocaeli'de lojistik köy kurulması bir ihtiyaçtır. Bizden önce lojistik plan yapan yok. Bizden önce ulaşım mastır planı yapan var. Bir iki tane küçük ulaşım mastır planı çalışmaları vardı. Kısa sürede biz de tamamladık. Ama lojistik mastır plan yapılması gerektiğini gördüğümüzde Türkiye'de bir belediye olarak ilk kez lojistik mastır planını yaptık. Ama lojistik mastır plan yapmış olmak o işin bittiği anlamına gelmiyor. Sürekli yenilemek, güncel tutmak gerekiyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın: Türkiye'de lojistik mastır plan yapan ilk belediye Kocaeli Büyükşehir
Başkan Büyükakın: Türkiye'de lojistik mastır plan yapan ilk belediye Kocaeli Büyükşehir
Başkan Büyükakın: Türkiye'de lojistik mastır plan yapan ilk belediye Kocaeli Büyükşehir

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Marmara Belediyeler Birliği, Tahir Büyükakın, Türkiye, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın: 'Türkiye'de lojistik mastır plan yapan ilk belediye Kocaeli Büyükşehir' - Son Dakika


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