Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi

14.04.2022 11:30
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili yetkililerden brifing aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana- Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili yetkililerden brifing aldı. İftarını şantiye personeli ile birlikte açan Büyükkılıç, vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Kayseri'deki gerek karayolunda, gerekse raylı sistemde ulaşım konforu ve güvenliğini arttırıcı çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gülermak-YDA yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili brifing aldı. Yetkililerle birlikte çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren ve yapılan işler ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, buradaki çalışmaların bir an önce bitmesi için tüm ekibin gayret gösterdiğini söyledi.

İFTARINI, ŞANTİYE PERSONELİ İLE YAPTI

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, iftarını Gülermak-YDA şirketlerinin şantiyesinde işçisinden mühendisine kadar tramvay hattına emek veren tüm personelle birlikte yaptı. Masaları tek tek gezen Büyükkılıç, şantiye çalışanlarına hem hayırlı, bereketli Ramazanlar hem de işlerinde kolaylıklar diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı, ezanları olmazsa olmazımız olarak bilen anlayış içerisinde daha nice Ramazanlara eriştirsin, nice Kadir gecelerine, bayramlarına ağız tadıyla, huzur içerisinde eriştirsin" dedi.

"TRAMVAY HATTIMIZ 48 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ OLACAK"

Vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, "Gerek Tınaztepe tramvay hattımız, gerekse Talas tramvay hattımız olmak üzere tramvay hattındaki çalışmalar 2022 sonuna doğru tamamen çalışmalar tamamlanmış olacak ve tramvay hattımız 48 kilometreye ulaşmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergah boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dahil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılıyor. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi

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Furkan Doğan, Kayseri, Tramvay, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi - Son Dakika
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