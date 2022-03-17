Başkan Büyükkılıç: "Çanakkale, aziz milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Çanakkale, aziz milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır"

17.03.2022 11:44
Başkan Büyükkılıç: "Çanakkale, aziz milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında bu vatan için canını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını vurgulayan Büyükkılıç; "Vatan ekmek gibi, su gibi aziz bir nimettir. Bu yüce millet, nimetini korur, kollar ve gerekirse vatanı için can verir. Bu yurdu yaşatmak için can veren kahramanlara selam olsun" dedi. Başkan Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin şanlı Türk tarihinin en önemli destanlarından biri olduğunu belirterek, "107. yıldönümünü gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve milletini korumak için, canları pahasına yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Türk Milleti, o dönemin olumsuz koşullarına rağmen, inancıyla, imanıyla, azmiyle, tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Çanakkale Deniz Zaferi, sadece askeri bir başarı olmamış, büyük bir milletin topyekün ayağa kalkışı ve yeniden dirilişinin sembolü olmuştur" diye konuştu. Büyükkılıç mesajını şöyle sürdürdü;

"Çanakkale'de yatan yüz binlerce aziz şehidimizi yad ederken, kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu vatana layıkıyla sahip çıkmak, istikbalimizden, istiklalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermemek bizim en önemli görevimiz olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Çanakkale, aziz milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır

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Memduh Büyükkılıç, Çanakkale, Kayseri, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Çanakkale, aziz milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır' - Son Dakika


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