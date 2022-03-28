Başkan Büyükkılıç'ın üreticiye tohum desteği sürüyor - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'ın üreticiye tohum desteği sürüyor

28.03.2022 12:15
Başkan Büyükkılıç'ın üreticiye tohum desteği sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde tarım ve hayvancılığa desteğini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreticiye 12 milyon TL maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu, 3 milyon TL maliyetli de 193 ton aspir tohumu dağıtacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde tarım ve hayvancılığa desteğini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreticiye 12 milyon TL maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu, 3 milyon TL maliyetli de 193 ton aspir tohumu dağıtacak.

Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir olması için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da çiftçinin ve üreticinin destekçisi olacak hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede 29 Mart Salı günü, besin değeri açısından ayçiçeği yağı ile yarışacak nitelikte olması nedeniyle aspir üretimine destek olmak için 3 milyon TL'lik finansman katkısı sayesinde 2 bin üreticiye 193 ton aspir tohumluğu dağıtacak. Yine yaklaşık 365 bin büyükbaş ve 833 bin küçükbaş hayvanların kaliteli kaba yeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 12 milyon TL maliyetli 500 ton ilkbaharda, 500 ton sonbaharda olmak üzere 1000 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye destek olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık konusunda kendi kendine yetecek seviyeye gelinmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçinin, besicinin yanında olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, "16 ilçemizde ayrıştırmadan, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde üretimi artırmak için üretici kardeşlerimize hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek. Çiftçilerimizin ürünleri bol kazançları bereketli olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'ın üreticiye tohum desteği sürüyor

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kayseri, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'ın üreticiye tohum desteği sürüyor - Son Dakika


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