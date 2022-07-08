Başkan Büyükkılıç, Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi'ne ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, bu proje sayesinde iş arayanların vasıflarına uygun şekilde yerleştirilmesinin sağlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla, iş arayan vatandaşlar ile eleman arayan işletmecilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ve kentteki paydaş kurum ve kuruluşların destekleri sayesinde her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Kayseri Kariyer Merkezi'ne Büyükkılıç, ayrı bir önem veriyor. Kayseri Kariyer Merkezi'ni ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, merkeze 17 bin başvuru olduğunu ve proje sayesinde 2 bin kişinin iş bulduğunu vurgulayarak; "Kayserikariyer.com bizim kendi kuruluşumuz olan mobil uygulaması da dahil, Kariyer merkezimizde yapılan çalışmalarla aldığımız şu andaki bilgilerle 17 bin başvuru var. Bunlardan 2 bin tanesi pozisyon bulup yerleştirilmiş durumda. Bunlar bizi sevindiriyor" dedi. İş arayanların vasıflarına uygun şekilde yerleştirilmesinin sağlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Paydaşlarımızı kamuoyu biliyor. Organize sanayilerimiz, üniversitelerimiz, serbest bölgelerimiz, sivil toplum teşkilatlarımız adeta birer paydaş. İşte bunlarla işbirliği halinde yavrularımızın, iş arayan kardeşlerimizin onların ümidini ümitsizliğe dönüştürmeden, vasıflarına uygun şekilde yerleştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak aldığımız bilgiler doğrultusunda deneyimin önemli olduğunu, mutlaka kendilerinin 'her işi yaparım'dan ziyade yapabileceği işin önemini bilerek bir işi yapabileceğini ifade etmesi iş bulmada kolaylık sağlayacaktır deniliyor."

Ziyarette, Kayseri Kariyer Merkezi'ni hızlı bir şekilde hayata geçiren ekibe teşekkürlerini ileten Büyükkılıç; "Ben, hızlı bir şekilde Kayseri Kariyer'i hayata geçiren ve bunu yavrularımızın hizmetine sunan ekibimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, diyorum paydaşlarımızın sayısını arttırmaya devam, paydaşlarımıza da katkılarından dolayı ayrıca teşekkürler" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a, Kariyer Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları eşlik etti. - KAYSERİ