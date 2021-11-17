Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı" - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı"

17.11.2021 11:54
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı'nın dördüncüsü için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, tüm Kayserilileri önceki yıllar gibi aynı coşku ve heyecanla kitap fuarına davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı'nın dördüncüsü için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, tüm Kayserilileri önceki yıllar gibi aynı coşku ve heyecanla kitap fuarına davet etti.

Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat çalışmaları kapsamında son süreçte açılan kütüphaneler ve etkinliklerle Kayseri'nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasında büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı yüzlerce şair, yazar, sanatçı ve yayın evini kitapseverlerle buluşturacak. Önceki yıllarda Türkiye'nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından olan ve alanında örnek gösterilen Büyükşehir Belediyesi 4. Kayseri Kitap Fuarı, açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, fuar için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık. 270'den fazla yazarımız, milyonların üzerinde kitaplarımız, 200'ün üzerinde yayın evimizin iş birliği ile daha önce 800 bin civarında ziyaretçi tarafından ziyaret edilen fuarımızda yine milyona yakın ziyaretçimizi beklediğimizi buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu. Kitap Fuarı'na katılım için her türlü kolaylığın sağlanacağı, taşıma yönünde destek olunacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Pandemi koşullarını göz ardı etmeden, kitapsever dostlarımızın aşılarını ihmal etmeyeceğini de hatırlatmak istiyorum. Kayseri okuyan şehir, Kayseri makarr-ı ulema diye bilinen alimler şehri. Kayseri'mizdeki kütüphanelerimizle, kitaplarımızla, elektronik kitaplarımızla, 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi, 300 bin civarında orta öğretim öğrencisiyle kitapla ilgili olmazsa olmaz olarak gördüğümüz çalışmaları kamuoyu bilmekte. Bütün bunların yanında tüm Kayserili hemşerilerimizi okuma açısından kitapseverlik açısından adeta birbirleri ile yarışmaları yönünde bu sürece dahil ve davet etmek istiyoruz. Her türlü kolaylıklar sağlanacak, taşıma yönünde destek olunacak. Vatandaşlarımızın inşallah bu kitap fuarından yararlanması sağlanacak."

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri yine aynı coşku ve heyecanla kitapseverlerle yazarları buluşturacak olan Kayseri Kitap Fuarı'na davet ederek, "Bu fuarımıza şimdiden heyecanla gençlerimizi, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı beklerken, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, yazarlarımıza da şimdiden hoş geldiniz diyorum" dedi. 3-12 Aralık günleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek olan 4'üncü Kitap Fuarı'nda 270'den fazla yazar, 200'ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap ve 798 binden fazla ziyaretçi hedeflenerek, önceki yılların ziyaretçi rekorunu kırması bekleniyor. Bu kapsamda, divan edebiyatının ustalarından yazar Hayati İnanç, Kitap Fuarı'nda 3, 6 ve 11 Aralık günlerinde sevenleriyle buluşacak. Ayrıca, Terör ve Güvenlik Uzmanı yazar Mete Yarar 3-11 Aralık'ta, şair, sanatçı Ahmet Selçuk İlkan 3 Aralık'ta, gazeteci, yazar Mehmet Ali Bulut 3, 4 Aralık'ta kum sanatı sanatçısı, yazar Tarkan Köylü 3, 4 ve 5 Aralık'ta, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 3 Aralık'ta, Dr. Ramazan Kurtoğlu 4 Aralık'ta, Prof. Dr. Serhat Fındık, yazar Bekir Develi ile gazeteci, yazar Murat Akan ile yazar Sıktı Aslanhan 5 Aralık'ta, şair, yazar Serdar Tuncer 8 Aralık'ta, yazar Alişan Kapaklıkaya 10 Aralık'ta, televizyon sunucusu İkbal Gürpınar, Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal 11 Aralık'ta, televizyon sunucusu Pelin Çift, aile terapisti, yazar Serhat Yabancı, yazar Tolga Akpınar, yazar Sinan Yağmur ile yazar Erhan Altunay ise 12 Aralık'ta 4'üncü Kayseri Kitap Fuarı'nda Kayserililerle bir araya gelecek.

Yüzlerce şair, yazar ve sanatçının katılacağı fuarda, Kayserili yazarlar için de stantlar açılacak. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı
Başkan Büyükkılıç: Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Aralık, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu; espriler havada uçuşuyor 12:06 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu; espriler havada uçuşuyor Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı 11:54 Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı 11:52 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak 11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var 10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var

Son Dakika Haberleri
12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
12:05 CHP'li vekiller Meclis'te döviz açtı
12:04 Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
11:54 Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
11:54 Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı
11:52 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
11:51 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak
11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi
11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!
Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi         
12:08
Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek         
12:04
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tespihler 70 bin liradan satılıyor 30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tespihler 70 bin liradan satılıyor         
09:18
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 12:27:15. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement