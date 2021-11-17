Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı'nın dördüncüsü için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, tüm Kayserilileri önceki yıllar gibi aynı coşku ve heyecanla kitap fuarına davet etti.

Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat çalışmaları kapsamında son süreçte açılan kütüphaneler ve etkinliklerle Kayseri'nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasında büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı yüzlerce şair, yazar, sanatçı ve yayın evini kitapseverlerle buluşturacak. Önceki yıllarda Türkiye'nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından olan ve alanında örnek gösterilen Büyükşehir Belediyesi 4. Kayseri Kitap Fuarı, açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, fuar için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık. 270'den fazla yazarımız, milyonların üzerinde kitaplarımız, 200'ün üzerinde yayın evimizin iş birliği ile daha önce 800 bin civarında ziyaretçi tarafından ziyaret edilen fuarımızda yine milyona yakın ziyaretçimizi beklediğimizi buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu. Kitap Fuarı'na katılım için her türlü kolaylığın sağlanacağı, taşıma yönünde destek olunacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Pandemi koşullarını göz ardı etmeden, kitapsever dostlarımızın aşılarını ihmal etmeyeceğini de hatırlatmak istiyorum. Kayseri okuyan şehir, Kayseri makarr-ı ulema diye bilinen alimler şehri. Kayseri'mizdeki kütüphanelerimizle, kitaplarımızla, elektronik kitaplarımızla, 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi, 300 bin civarında orta öğretim öğrencisiyle kitapla ilgili olmazsa olmaz olarak gördüğümüz çalışmaları kamuoyu bilmekte. Bütün bunların yanında tüm Kayserili hemşerilerimizi okuma açısından kitapseverlik açısından adeta birbirleri ile yarışmaları yönünde bu sürece dahil ve davet etmek istiyoruz. Her türlü kolaylıklar sağlanacak, taşıma yönünde destek olunacak. Vatandaşlarımızın inşallah bu kitap fuarından yararlanması sağlanacak."

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri yine aynı coşku ve heyecanla kitapseverlerle yazarları buluşturacak olan Kayseri Kitap Fuarı'na davet ederek, "Bu fuarımıza şimdiden heyecanla gençlerimizi, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı beklerken, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, yazarlarımıza da şimdiden hoş geldiniz diyorum" dedi. 3-12 Aralık günleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek olan 4'üncü Kitap Fuarı'nda 270'den fazla yazar, 200'ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap ve 798 binden fazla ziyaretçi hedeflenerek, önceki yılların ziyaretçi rekorunu kırması bekleniyor. Bu kapsamda, divan edebiyatının ustalarından yazar Hayati İnanç, Kitap Fuarı'nda 3, 6 ve 11 Aralık günlerinde sevenleriyle buluşacak. Ayrıca, Terör ve Güvenlik Uzmanı yazar Mete Yarar 3-11 Aralık'ta, şair, sanatçı Ahmet Selçuk İlkan 3 Aralık'ta, gazeteci, yazar Mehmet Ali Bulut 3, 4 Aralık'ta kum sanatı sanatçısı, yazar Tarkan Köylü 3, 4 ve 5 Aralık'ta, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 3 Aralık'ta, Dr. Ramazan Kurtoğlu 4 Aralık'ta, Prof. Dr. Serhat Fındık, yazar Bekir Develi ile gazeteci, yazar Murat Akan ile yazar Sıktı Aslanhan 5 Aralık'ta, şair, yazar Serdar Tuncer 8 Aralık'ta, yazar Alişan Kapaklıkaya 10 Aralık'ta, televizyon sunucusu İkbal Gürpınar, Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal 11 Aralık'ta, televizyon sunucusu Pelin Çift, aile terapisti, yazar Serhat Yabancı, yazar Tolga Akpınar, yazar Sinan Yağmur ile yazar Erhan Altunay ise 12 Aralık'ta 4'üncü Kayseri Kitap Fuarı'nda Kayserililerle bir araya gelecek.

Yüzlerce şair, yazar ve sanatçının katılacağı fuarda, Kayserili yazarlar için de stantlar açılacak. - KAYSERİ