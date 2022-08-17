Kayseri gündem: Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükkılıç, doğal, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmak için kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla el ele verip çalıştıklarını belirtti.

Kenti Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapmak için çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, "6 bin yıllık kadim geçmişi ve sahip olduğu turizm potansiyeli ile şehrimizi bir turizm merkezi yapma gayretindeyiz. Kayseri inşallah bir turizm merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Çiçek, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

KASKİ hizmetleri vatandaşlardan tam not aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) 185 çağrı merkezi üzerinden yapılan ve 6 bin 25 kişinin katıldığı ankette, memnuniyet oranı yüzde 95 çıktı.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde altyapı yatırımlarını hayata geçiren KASKİ, 185 çağrı merkezi üzerinden bir memnuniyet anketi yaptı.

Ankete katılan 6 bin 25 kişi, KASKi'nin çalışmalarını, arızaya zamanında müdahalesini ve çağrı merkezi hizmetlerini değerlendirdi.

Ankete katılan vatandaşlar, hizmetleri yüzde 95 oranında memnuniyetle karşıladı.

Talas ilçesinde kış hazırlıkları başlıyor

Talas Belediyesi tarafından her yıl "Talas'ta kış hazırlıkları" sloganıyla düzenlenen organizasyon başlıyor.

Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünü hazırlama imkanı bulacak.

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşecek organizasyon 20-27 Ağustos arasında yapılacak.

Melikgazi ilçesi off-road tutkunlarına ev sahipliği yapacak

Melikgazi Belediyesi, Transanatolia Rally Raid etkinliğini Kayseri'de sevenleriyle buluşturmak için geri sayıma başladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 23 Ağustos saat 20.30'da Erciyes Üniversitesi karşısındaki açık otopark alanında düzenlenecek program ile vatandaşlara ilgi çekici ve unutulmaz bir etkinlik sunacaklarını belirtti.

Palancıoğlu, program kapsamında Kurtalan Ekspres'in de sahne alacağını aktardı.