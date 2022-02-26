Başkan Büyükkılıç: "Miraç gecesinin bereketini ömrümüze yayalım" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç: "Miraç gecesinin bereketini ömrümüze yayalım"

26.02.2022 13:38
Başkan Büyükkılıç: "Miraç gecesinin bereketini ömrümüze yayalım"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, "Miraç gecesinin bereketini ve güzelliğini ömrümüze yayalım. Ülkemizin ve tüm İslam Alemi'nin Miraç Kandili mübarek olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında Miraç Kandili'ni idrak edecek olmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Peygamber Efendimiz'in (S.A.V), hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere ulaştığı ve her yıl Miraç Kandili olarak idrak ettiğimiz bu gecenin, insani değerlerin yükselişine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Miraç Kandili'nin İslam alemi için önemine işaret eden Büyükkılıç, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) miraçın gerçekleştiği gecede müminlere namaz hediye edildi, namazımız miraç gecesinde farz kılındı. Bu gece Cenab-ı Allah, Hazreti Muhammed(S.A.V.)'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti. Miracın bir diğer hediyesi ise "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayeti oldu. Bizler de Miraç Kandili'nin gündüzü ve gecesini bu şuurla dolu dolu geçirerek, Miraç gecesinin bereketini ve güzelliğini ömrümüze yayalım inşallah" ifadelerini kullandı. Miraç Kandili'nin feyzinden, bereketinden nasiplenerek edilen tüm duaların kabul olması temennisinde bulanan Büyükkılıç mesajına şöyle devam etti;

"Duamız odur ki; Miraç Kandili şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olsun. İnsanlık olarak, hiçbir insanın, hiçbir canlının savaşlardan, doğal afetlerden, terörden zarar görmediği bir dünyada, kardeşçe, birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı başaralım. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam Alemi'nin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz' Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz' Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

Münir Karaloğlu, Miraç Kandili, Kayseri, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Miraç gecesinin bereketini ömrümüze yayalım' - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
13:04 Savaş görüntülerini gülümseyerek paylaştı! Rus askerin fonda füzeler atılırken görüntüsü
12:49 Kiev'de sokak çatışmalarından yeni kareler! Rus askerlerinin pusuya düşme anı
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
12:39 İkinci kez evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kemerli gelinliğinin fiyatı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 13:45:42. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Miraç gecesinin bereketini ömrümüze yayalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement