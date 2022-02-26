Başkan Büyükkılıç: "Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

26.02.2022 13:30
Başkan Büyükkılıç: "Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları ile gerçekleşen istişare toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları ile gerçekleşen istişare toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısında AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. İl Binası'nda gerçekleşen toplantıda hizmet ve yatırımlar ele alınırken, ilçelerdeki mevcut durumun yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yapılan çalışmalar görüşüldü. 16 ilçe belediye başkanı ve teşkilatlar ile dayanışma içerisinde hizmetlerin süreceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'miz 16 ilçesiyle gelişmeye, büyümeye ve güzelleşmeye devam ediyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hareket eden anlayış ile hemen her noktada yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlarla vatandaşlarımıza layık olmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. İstişarede hayır vardır diyerek, değerli başkanlarımızla bir araya gelip, fikir alışverişleri yapıyoruz. Bu toplantımızda da yaptığımız hizmetlerin yanı sıra önümüzdeki dönem şehrimizde yapacağımız birbirinden güzel projelerle ilgili istişarelerde bulunduk" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başta olmak üzere tüm teşkilatlara ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederek, 16 ilçeyle el ele omuz omuza Kayseri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise "Belediye başkanlarımız ve Yürütme Kurulu üyelerimizle istişare toplantımızı İl Başkanlığı'mızda gerçekleştirdik. Hayırlı olsun İnşallah" dedi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Büyükkılıç: Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Büyükkılıç: Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz

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Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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