Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor

10.04.2022 14:50
Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazını vatandaşlarla birlikte kıldı, namaz sonrası esnafları ziyaret ederek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazını vatandaşlarla birlikte kıldı, namaz sonrası esnafları ziyaret ederek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Büyükkılıç daha sonra 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliğinde vatandaşların keyfine ortak oldu.

İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla buluşan, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte, Mimar Sinan Mahallesi Nuh Ağa Camii'nde Kayserililerle buluştu. Büyükkılıç, teravih namazının ardından vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz sonrasında vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi. Büyükkılıç, daha sonra Çopuroğlu ile birlikte Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesinde bulunan bir çay bahçesi esnafını da ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen "Spor A.Ş. Bizim Mahallede" etkinlikleri spor dolu, eğlenceli aktivitelerle her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Spor A.Ş. tarafından Tuna Parkı'nda düzenlenen "Spor A.Ş. Bizim Mahallede" etkinliklerine katıldı. Parktaki vatandaşların ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, burada vatandaşlarla sohbet ederek, 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliğinde doyasıya eğlenen mahalle sakinlerinin ve özellikle miniklerin keyfine ortak oldu. Büyükkılıç fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinlikleri çerçevesinde Tuna Parkı'nda mahalle sakinleri masa tenisi, voleybol, okçuluk, mini futbol, tırmanma duvarı, langırt gibi birbirinden farklı sportif oyun alanları ve sahne gösterileriyle keyifli zaman geçirdiler. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin çeşitli etkinlikleri yaz sezonu boyunca kentin farklı mahallelerinde hız kesmeden devam edecek. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor
Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor
Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor
Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor
Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor

YORUMLAR
500
Bilim Merkezi'nden ara tatil etkinlikleri Bilim Merkezi'nden ara tatil etkinlikleri Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Namaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Sadakatsiz ile İspanya'yı salladı! Cansu Dere'den Madrid çıkarması
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:57:45. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement