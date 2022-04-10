Başkan Büyükkılıç, Ramazan coşkusunu vatandaşlarla yaşıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazını vatandaşlarla birlikte kıldı, namaz sonrası esnafları ziyaret ederek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Büyükkılıç daha sonra 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliğinde vatandaşların keyfine ortak oldu.

İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla buluşan, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte, Mimar Sinan Mahallesi Nuh Ağa Camii'nde Kayserililerle buluştu. Büyükkılıç, teravih namazının ardından vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz sonrasında vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi. Büyükkılıç, daha sonra Çopuroğlu ile birlikte Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesinde bulunan bir çay bahçesi esnafını da ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen "Spor A.Ş. Bizim Mahallede" etkinlikleri spor dolu, eğlenceli aktivitelerle her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Spor A.Ş. tarafından Tuna Parkı'nda düzenlenen "Spor A.Ş. Bizim Mahallede" etkinliklerine katıldı. Parktaki vatandaşların ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, burada vatandaşlarla sohbet ederek, 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliğinde doyasıya eğlenen mahalle sakinlerinin ve özellikle miniklerin keyfine ortak oldu. Büyükkılıç fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinlikleri çerçevesinde Tuna Parkı'nda mahalle sakinleri masa tenisi, voleybol, okçuluk, mini futbol, tırmanma duvarı, langırt gibi birbirinden farklı sportif oyun alanları ve sahne gösterileriyle keyifli zaman geçirdiler. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin çeşitli etkinlikleri yaz sezonu boyunca kentin farklı mahallelerinde hız kesmeden devam edecek. - KAYSERİ