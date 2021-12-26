Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı' - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı'

26.12.2021 11:19
Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel sekreter, yardımcıları ve daire başkanlarının tamamı ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürlerinin katılımıyla 5.5 saat süren bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel sekreter, yardımcıları ve daire başkanlarının tamamı ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürlerinin katılımıyla 5.5 saat süren bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, saat 13.00'te başlayıp 18.45'te sona eren toplantıda 2021 çalışmaları ile 2022'de yapılacak çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile daire başkanlarının tamamı ve birimlerin genel müdürleri ile yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri'nin her alanda sürdürdüğü gelişimin 2022 yılında da artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak üzerlerine düşenden daha fazlasını yapma gayretinde olacaklarını söyledi.

2021 yılında önemli çalışma ve projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, mesai kavramı gözetmeksizin 2022 yılında da çok daha yoğun bir tempo ortaya konulmasının gerekliliğine işaret etti.

Saat 13.00'te başlayan ve 5.5 saat süren toplantıda Başkan Büyükkılıç tüm yöneticilerden çalışmalarına ilişkin ayrı ayrı bilgiler alarak, 2022 yatırımlarını da masaya yatırdı. Başkan Büyükkılıç, daire başkanlıkları ve şirketler arasındaki koordinasyonun da öneminin altını çizerek, toplantı sırasında koordinasyonu gerektiren konularda da sonuç odaklı çalışma yürüttü. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı'
Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı'
Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı'
Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı'

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Serdar Öztürk, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı' - Son Dakika


Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı         
11:16
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi         
11:07
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement