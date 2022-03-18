Başkan Büyükkılıç'tan Ankara'da 'DSİ' zirvesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya gelerek, Kayseri'de yapılacak yatırımlar ile ilgili görüştü.

Göreve geldiği günden bugüne kadar Kayseri'ye birbirinden önemli yatırım ve hizmetler kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temaslarını da aralıksız sürdürüyor. Parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra bazı temas ve ziyaretlerde bulundu. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri'de yapılacak yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, özellikle Sarıoğlan Barajı ile ilgili çalışmayı ele aldı. Kentte su ile ilgili yapılmakta olan ve planlanan hizmetler ile ilgili faydalı bir ziyaret olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade ederek, misafirperverlikleri ve ilgilerinden dolayı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara'da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ