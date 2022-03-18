Başkan Büyükkılıç'tan Ankara'da 'DSİ' zirvesi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Ankara'da 'DSİ' zirvesi

18.03.2022 12:24
Başkan Büyükkılıç'tan Ankara'da 'DSİ' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya gelerek, Kayseri'de yapılacak yatırımlar ile ilgili görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya gelerek, Kayseri'de yapılacak yatırımlar ile ilgili görüştü.

Göreve geldiği günden bugüne kadar Kayseri'ye birbirinden önemli yatırım ve hizmetler kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temaslarını da aralıksız sürdürüyor. Parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra bazı temas ve ziyaretlerde bulundu. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri'de yapılacak yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, özellikle Sarıoğlan Barajı ile ilgili çalışmayı ele aldı. Kentte su ile ilgili yapılmakta olan ve planlanan hizmetler ile ilgili faydalı bir ziyaret olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade ederek, misafirperverlikleri ve ilgilerinden dolayı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara'da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Ankara'da 'DSİ' zirvesi

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Ankara'da 'DSİ' zirvesi - Son Dakika


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