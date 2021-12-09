Başkan Büyükkılıç'tan 'Sağlık Yatırımları' toplantısı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte sağlık yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Kentin sağlık altyapısını daha da güçlendirmek ve sağlık turizmi potansiyelini artırmak için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve ekibi ile birlikte kentte bulunan sağlık yatırımları konusunda değerlendirme toplantısı yaptı.

Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, sağlık turizminde iddialı kentin İç Anadolu Bölgesi'ne, Türkiye'ye, hatta dünyaya hizmet verecek bir altyapıya sahip olduğunu, sağlık konusundaki imkanları en iyi şekilde değerlendirme gayretinde olunacağını ifade etti.

Pandemi döneminde sağlık ve sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını, bu anlamda başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha tebrik etti ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Toplantıda, Başkan Büyükkılıç ile Benli ve ekibinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu. - KAYSERİ