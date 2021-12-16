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Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

16.12.2021 13:04
Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş ve heyetini ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş ve heyetini ağırladı.

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Kayseri'deki temasları çerçevesinde heyeti ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç ile Genel Müdür Akbaş, Kayseri'de yapılacak olan ve yapımı devam eden çalışmaları masaya yatırdı. Demir yolu ulaşımı ile ilgili hizmet ve projelerin değerlendirildiği ziyarette, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Kayseri'ye yatırımların devam edeceğini belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Akbaş'a nazik ziyareti kapsamında teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda günün anısına hediye takdimi yapıldı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı
Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı
Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı
Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı
Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Metin Akbaş, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı - Son Dakika


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