Başkan Büyükkılıç Yahyalılarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el dokuması halıları, lezzetli elmaları, Kapuzbaşı Şelalesi ve Aladağlar Milli Parkı ile tanınmış Yahyalı ilçesinde esnafı ziyaret etti, iftarını polisler ve şehit aileleri ile yaptı, teravih sonrası ilçe sakinleri ve futbol oynayan gençlerle buluştu.

Bir dizi program için lezzetli elmaların diyarı, Kapuzbaşı Şelalesi'ni bağrında barındıran Yahyalı'ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar öncesi esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ile tek tek esnafları gezen Başkan Büyükkılıç, Yahyalılıların istek ve taleplerini sordu, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde polisler, gaziler ve şehit aileleri ile bir araya gelerek, Ramazan akşamının bereketini hep birlikte paylaştı. Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Musa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, hakimler, savcılar, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ile şehit aileleri katıldı.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ile birlikte tek tek masaları dolaşıp, şehit aileleri, yakınları ve gaziler ile sohbet eden Büyükkılıç'a vatandaşlar, "Sizi gördükçe Yahyalı'mız güzelleşiyor, Allah razı olsun. Hoş geldiniz" dediler.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Güzel ve şirin ilçemizde sizlerle birlikte olmaktan, şehitlerimizin yakınlarıyla beraber olmaktan onur duyduğumu paylaşmak istiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz, bu huzur sofrasında bulunmaktan keyif aldığımı ifade ediyorum. Emniyetimize nice 177 yıllar diyorum, iyi ki varsınız" dedi.

16 ilçe belediye başkanını da bağrına bastığını ifade eden Büyükkılıç, "Yahyalı'daki bu tablo için ayrıca tebrik, teşekkür ediyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm kardeşlerimizle, birlikte Yahyalı, birlikte Kayseri, birlikte Türkiye mantığı içerisinde bulunmanın ayrı bir güzelliğini görüyorum. 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basıyorum. İlçelerimizin mamur olması, herkesin arzu ettiği şekilde yaşayacağı bir ortamın oluşturulması bizim olmazsa olmazımız. İlçelerimizin gelişmesi, büyümesi, göç vermemesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise emniyet teşkilatının kuruluşunun 177'nci yılını büyük bir onur ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, iftar programının ardından teravih namazını Derebağ Mahallesi Cami Kebir Cami'nde kılarken, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ve su ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ziyareti çerçevesinde genç dostu anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi'nin Derebağ'da futbol oynayan gençlere inşa ettiği halı sahada gençlerle bir araya geldi.

Tesiste ilk idmanlarını yapan Yerköyspor'un genç yetenekleri ile buluşan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Düzenlenen sahamızla ilgili gerçekten pırıl pırıl gençlerimizin bir altyapı mantığı içerisindeki disiplinli çalışmalarını yerinde izlemek amacıyla aranızdayız. Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. İnşallah önce derslerinizde başarılı olup, ardından da bu tür etkinliklerle hem sportif, hem sosyal, hem kültürel kişiliğinizi geliştirme adına mutlaka bir altyapı kültürüyle, disipliniyle başarılı olmanızı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yeni yeteneklerin keşfedilmesini temenni ederek, "Kayserisporumuzda ya da başka yerlerde önemli olan başarıya erişmeniz ama yerli ve milli olma bağlamında kendi takımımızda Kayserisporumuzda yer alırsanız memnun oluruz. Bu anlayış içerisinde gözlerinizden öpüyorum. Yapacağınız çalışmaların sağlıklı, huzurlu olmasını kazasız, belasız böyle güzel bir potansiyelin değerlendirilmesini temenni ediyorum" dedi.

Büyükkılıç halı saha ziyaretinde, aralarında milli sporcuların da bulunduğu gençlerle tek tek ilgilenerek, hatıra fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ