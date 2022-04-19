Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli"

19.04.2022 12:09
Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli"

Kocasinan Belediyesi'nin 7 ay önce başlattığı ve Ramazan ayında da devam ettirdiği 'Gönül Kazan'ı projesiyle 65 yaş üstü 138 vatandaşın evine günde bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kocasinan Belediyesi'nin 7 ay önce başlattığı ve Ramazan ayında da devam ettirdiği 'Gönül Kazan'ı projesiyle 65 yaş üstü 138 vatandaşın evine günde bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yaptığı örnek çalışmalarıyla büyüklerin de hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz, bizim için ayrı değerli ve önemlidir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal sorumluluk anlamında Türkiye'ye model olan bir belediye olarak, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarında yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler, her zaman onların yanındayız. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu noktada 7 ay önce başlattığımız ve Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü 138 vatandaşımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. Kocasinan'ın kadim büyükleri ise Kocasinan Belediyesi ekiplerinin haftanın yedi günü sıcak yemek getirdiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a dua etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 138 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 138 yaşlı vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli
Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli
Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli
Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli

YORUMLAR
500
Kocasinan'da Ramazan dolu dolu geçiyor Kocasinan'da Ramazan dolu dolu geçiyor Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli' - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Karısının yasak aşkını 7 parçaya ayırmıştı! Savunması ise kan dondurdu: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır
12:05 Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement