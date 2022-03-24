Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek"

24.03.2022 14:12
Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kariyer planlama kapsamında Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kariyer planlama kapsamında Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Türkiye'de ses getirecek projelere imza atacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, başarılı öğrencileri gezilerle ödüllendireceklerini, bölgeye 8 adet Sinan Kütüphane kazandıracaklarını ve tüm liseli gençlerle birlikte 'Gençlik Orman'ı projesini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Sahabiye Mahallesi'ndeki okulu ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle eğitim üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere kendilerini mutlu edecek hedefler belirlemeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Fedakarlık gösterip, çalışıp, gayret ettikten sonra sizi mutlu edecek hedeflere ulaşırsınız. Her biriniz; aileniz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için değerlisiniz. Bu değerin farkında olup, donanımlı bireyler olarak kendinizi yetiştirmelisiniz. Çünkü ülkemizin sizlere çok ihtiyacı var. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. Çocukların ve gençlerin; spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Eğitimle ilgili birçok proje ve hizmete imza attık ve yeni çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bizler biliyoruz ki; gençlerimiz ve çocuklarımız, bu ülkenin teminatıdır. Bundan dolayı Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için daha donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Böylelikle gençlerimiz, güçlenen, büyüyen Kayseri'nin ve Türkiye'nin istikbali olacak. Eğitime ve öğretime her zaman destek olmaya devam edeceğiz ve şehrimize yapılması gerekenler için her zaman hizmetkarız" ifadelerini kullandı. Başarılı öğrencileri gezilerle ödüllendireceklerini, bölgeye 8 adet Sinan Kütüphane kazandıracaklarını ve tüm liseli gençlerle birlikte 'Gençlik Orman'ı projesini hayata geçireceklerinin müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar; "Tüm liseli gençlerle birlikte 'Gençlik Orman'ı projesini hayata geçireceğiz. Gençler adına bir ormanı şehrimize kazandıracağız. Yeşile büyük önem veriyoruz ve bir yandan parklar yaparken bir yandan da ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Bu noktada her yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir. Diktiğimiz ağaçları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız. Bütün gayretimiz, daha güzel çevreyi gelecek nesillere sunabilmek içindir" şeklinde konuştu.

Sonrasında ise öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, periyodik aralıklarla okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Okullardan gelen talepleri yerinde görebilmek ve yapılacak hizmetlerle ilgili istişarede bulunmak için düzenli olarak okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımızı her geçen gün artarak devam ettireceğiz" diye konuştu. Öğretmenler ise Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Okul ziyaretinde Başkan Çolakbayrakdar'a, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ile ilgili birim müdürü eşlik etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek
Başkan Çolakbayrakdar: Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek
Başkan Çolakbayrakdar: Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek
Başkan Çolakbayrakdar: Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek

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Anadolu Lisesi, Kocasinan, Türkiye, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek' - Son Dakika


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