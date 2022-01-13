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Başkan Çolakbayrakdar, "Her yaş grubunun ilgisini çekeceği, yaşayan bir kütüphane kazandıracağız" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Her yaş grubunun ilgisini çekeceği, yaşayan bir kütüphane kazandıracağız"

13.01.2022 13:38
Başkan Çolakbayrakdar, "Her yaş grubunun ilgisini çekeceği, yaşayan bir kütüphane kazandıracağız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Erkilet Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Erkilet Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezi, yeni yüzüyle büyük bir yaşam alanına dönüştüreceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle çocuklar başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceği ve farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nin her noktasını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, merkezi, daha güzel ve daha kullanışlı hale getirmek için fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Proje çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "İl Kültür ve Turizm Müdürüyle birlikte Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ni, yeni bir kütüphaneye dönüştürmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın ders çalışabilecekleri, arkadaşlarıyla birlikte etüt yapabilecekleri ve onların cazibe haline getireceğimiz yeni bir mekanı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bunun yanı sıra ailelerin gelebileceği ve aktivitelerin olacağı yaşayan bir kütüphane olacak. Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini ciddi manada önemsiyoruz. 2022 yılı yatırım programımızda yer alan özelinde kütüphane olan bir kültür merkezini şehrimize kazandıracağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise "Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nin mevcutta bir katı kullanılmaktadır. Bu merkezi, daha kullanışlı ve daha büyük kütüphaneye dönüştürmek istiyoruz. Gayretimiz, 3 yaş gurubundan başlayıp bütün yaş gruplarına hitap edecek bir kütüphane oluşturmaktır. Bildiğimiz kütüphanenin dışında farklı aktivitelerin olacağı ve çocukların vakit geçirebileceği çeşitli konseptler belirledik. Başkanımızın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Sesli ve sessiz ortamın yanı sıra farklı yaş grupların güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan tasarlamanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Her yaş grubunun ilgisini çekeceği, yaşayan bir kütüphane kazandıracağız
Başkan Çolakbayrakdar, Her yaş grubunun ilgisini çekeceği, yaşayan bir kütüphane kazandıracağız

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Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Erkilet, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar, 'Her yaş grubunun ilgisini çekeceği, yaşayan bir kütüphane kazandıracağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar, "Her yaş grubunun ilgisini çekeceği, yaşayan bir kütüphane kazandıracağız" - Son Dakika
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