Başkan Çolakbayrakdar: "Kırsalda hizmet seferberliğimiz devam ediyor" - Son Dakika

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleri de cazibe merkezi haline dönüştürmek için hizmet atağını sürdüren Kocasinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bütün gayretimiz, aziz milletimize hizmet etmektir "dedi.

Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan'da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, alt ve üst yapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi. Yeni ve farklı projelerle Kocasinan'ı kalkındırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet için hafta sonunu hafta içine katarak gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Her mahallerimizi ziyaret edip, mahallenin ihtiyaçlarını ve isteklerini birebir yerinde takip ediyoruz ve taleplerini birebir dinliyoruz. Elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün mahallelerimize hizmet ulaştırdık ve daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gayretimiz; vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve huzurunu artırmaktır. Diğer yandan ise şehrimiz ve ülkemizin ekonomisini büyütmek ve aziz milletimize hizmet etmektir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz, daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız" diye noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Güneşli ve Sancaktepe Mahallesi'ni bağlayan yolda stabilize çalışması kesintisiz devam ediyor. - KAYSERİ