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Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı - Son Dakika

Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı

24.11.2021 14:16
Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için duygu dolu bir mektup kaleme aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için duygu dolu bir mektup kaleme aldı. Başkan Ergün'ün mektubu, il genelinde bulunan tüm resmi ve özel okullara dağıtılırken, duygu dolu mektup nedeniyle öğretmen ve idareciler, teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelindeki okullarda görev yapan yaklaşık 20 bin öğretmene, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla duygu dolu bir mektup kaleme aldı. Başkan Ergün'ün mektubu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ile Zabıta Dairesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelindeki resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmen ve idarecilere bizzat teslim edildi. Kendilerini unutmayan Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür eden idareci ve öğretmenler, ziyaretleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de teşekkür etti. Okul ziyaretlerinde, yöneticilerden okullarla ilgili Büyükşehir Belediyesinden talepler de dinlenilerek, ilgili birimlere ulaştırılmak üzere notlar alındı.

Başkan Ergün mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Öğretmenim. Bu satırları kaleme alırken; Pazartesi günü okulun açılacağı heyecanıyla yatağına yatan çocuğun yaşadığı duyguyu, kara tahtanın beyaz tebeşirle buluştuğu o güzel anın huzurunu ve bizlere anne/baba olan birbirinden değerli öğretmenimle geçirdiğimiz zamanları hatırlayarak o güzel günleri yad ediyorum. Bugün, 24 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu olan büyük deha Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanı verilmesinin yıl dönümü. Bununla birlikte, yaşımız kaç olursa olsun kutlamaktan mutluluk duyduğumuz, siz değerli öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü' Bu mektubu, sizlere olan minnet ve şükranlarımı sunmak için kaleme aldım. Çocuklarımızı hayata hazırladığınız için, yeri geldiğinde şefkatinizle içimizi ısıttığınız için, aynı zamanda onlara kol kanat gerdiğiniz için iyi ki varsınız. Çocuklarımızın geleceğe güven ve umutla bakan bireyler olmalarını sağladığınız için sizlere sonsuz saygı ve sevgimi sunuyorum. Ailemizden sonra bizleri yetiştiren ve geleceğe hazırlayan en önemli kişiler, şüphesiz sizlersiniz. Adeta bir mum gibi binlerce insana ışık veren siz değerli öğretmenlerimizin yeri; her zaman başımızın üstünde, gönlümüzün en güzel köşesindedir. Çocuklarımızın yetişmesinde her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok şey borçluyuz. Sizler, ellerinizdeki işlenmemiş cevherleri, azimle, sabırla ve sevgiyle birer şahesere dönüştüren sanatçılarsınız. Bu duygularla sizin nezdinizde, çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için yurdumuzun her köşesinde heyecanla görev yapan saygıdeğer tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sizlere sevgi ve şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz öğretmenlerimiz gibi, görevleri başındayken hain terör saldırıları sonucunda şehitlik mertebesine yükselmiş aziz öğretmenlerimizi de saygıyla anıyorum. Değerli öğretmenim; Öğretmenler Gününüz kutlu olsun." - MANİSA

Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı
Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı
Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı
Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı
Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı
Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Ergün'ün duygu dolu mektupları öğretmenlere ulaştırıldı - Son Dakika
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