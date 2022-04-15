Başkan Genç: "Birbirimize sarılalım, silaha sarılmayalım" - Son Dakika
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Başkan Genç: "Birbirimize sarılalım, silaha sarılmayalım"

15.04.2022 13:41
Başkan Genç: "Birbirimize sarılalım, silaha sarılmayalım"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un şampiyonluğunun adım adım yaklaştığı bugünlerde bir kez daha taraftara seslenerek uyarılarda bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un şampiyonluğunun adım adım yaklaştığı bugünlerde bir kez daha taraftara seslenerek uyarılarda bulundu. Genç, "Mermiye para vermeyelim, formaya para verelim. Bu güzel renklerle beraber bu mutluluğu yaşayalım. Hem TS Clubımızdan alışveriş yaparak kulübümüze destek olalım" dedi.

Bir can kaybı yaşanmasının bile şampiyonluk mutluluğunu bütünüyle heba edeceğini dile getiren Başkan Genç, Trabzonspor'a destek olmak için TS CLUB'tan formasını aldığını belirterek, "Büyük Trabzonspor taraftarları gibi; biz de formamızı aldık. Ben bu vesileyle camiamıza ve büyük taraftarımıza seslenmek istiyorum. Hep beraber büyük bir coşkuyla 8. şampiyonluğumuzu kutlamaya hazırlanıyoruz. O coşkuyu, o heyecanı hep beraber yaşayacağız ama bu mutluluğumuzun, bu gururlu günümüzün tabiri caizse heba olmaması için, sevincimizin kursağımızda kalmaması adına bütün camiamızı ve Trabzonsporluları buradan uyarmak istiyorum. Ne olur, bu yorgun mermi denilen hadiseyle bir can kaybımız olmasın. Bir can kaybımız bile olsa, bütün bu mutluluğumuz heba olur, sevincimiz kursağımızda kalır. O nedenle mermiye para vermeyelim, formaya para verelim. Hem, bu güzel renklerle beraber bu mutluluğu yaşayalım. Hem, TS Clubımızdan alışveriş yaparak kulübümüze destek olalım. Bu çağrım, bu dileğim kulübümüzün sahibi olan bütün taraftarımızadır. O nedenle bu şampiyonluğu büyük bir coşkuyla hep beraber kutlayalım. Horonlarla kutlayalım, hopteklerle kutlayalım, birbirimize sarılalım, silaha sarılmayalım" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Başkan Genç: Birbirimize sarılalım, silaha sarılmayalım

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Ahmet Metin Genç, Trabzonspor, alışveriş, Ortahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Genç: 'Birbirimize sarılalım, silaha sarılmayalım' - Son Dakika


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