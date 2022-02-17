Başkan Gültak engelli kediyi misafir etti - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla hayvansever Yasemin Açık ve engelli kedisi Pilav'ı ağırladı. Başkan Gültak, evinde onlarca yaralı sokak hayvanın bakımını sağlayıp sahip çıkan Açık'a plaket takdim ederek, kedisi için de hediye verdi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle sokakta yaşayan yardıma muhtaç hayvanlara olan desteği ve ilgisi ile bilinen Başkan Gültak, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla sokak hayvanlarından sorumlu belediye personeli Sevil Kumaş, hayvansever Yasemin Açık ve engelli kedisini ağırladı. Çeşitli sebeplerle 90'ın üzerinde yardıma gereksinim duyan kedi ve köpeğin bakımını üstlenen Yasemin Açık, desteklerinden dolayı Gültak'a teşekkür etti.

Başkan Gültak, engelli kedi Pilav ile yakından ilgilendi. Akdeniz'de yaşayan tüm canlıları önemsediğini vurgulayan Gültak, "Başta sokakta yaşayan canlarımız olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan tüm hayvanlarımız ile yakından ilgilenmeye gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana barınmaları adına ilçemizdeki belli noktalara kulübeler yerleştiriyor, periyodik olarak canlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Hedefimiz, can dostlarımızla birlikte herkes için yaşanabilir bir Akdeniz oluşturmaktır. Akdeniz ilçemiz başta olmak üzere kentimizi de ortak paylaştığımız can dostlarımızın yaşam hakkını önemsiyor, gereksinime muhtaç canlılarımıza bir ses bir nefes olmak için çaba sarf ediyoruz. Günün anlamına binaen tüm vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Gültak, ziyaret sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip, hayvansever Yasemin Açık'a teşekkür plaketi takdim etti. Gültak ayrıca engelli kediye mama, mama kabı ve kedi yatağı hediye etti. - MERSİN