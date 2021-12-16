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Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti - Son Dakika

Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

16.12.2021 16:13
Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,, Ağaç Sanatkarları Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,, Ağaç Sanatkarları Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Ağaç Sanatkarları Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ağaç sanatkarları esnafları adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Ağaç Sanatkarları Odası Başkanı Mahmut Kavuk yaptığı açıklamada, "Başkanımızın bizlere gösterdiği ilgiden ve sanayimizin yerini sanayi alanı olarak bıraktığından dolayı başkanımıza esnaflarımız ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ediyoruz. Sanayi bölgemizde zaman zaman olan yangınlara anında müdahaleler olmasaydı eğer büyük facialar olabilirdi. Yangınların geneli elektrik hatlarımızın eski olmasından dolayı elektrik kontaklarında çıkan yangınlar. Başkanımızın önderliğinde yeni sanayi sitesine imalatçılarımızın taşınması noktasında yapılan planlamada inşaatın yapılması ve bir an önce geçilmesi. Yapılan çalışmaların zaman alacağını biliyoruz. Biz esnaflar küçük şeylerden mutlu oluyoruz. Başkanımızı da yanımızda gördüğümüz için yine mutlu oluyoruz" dedi. Ağaç Sanatkarları Odasının Başkanı Mahmut Kavuk ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Malatya'daki esnaflarımızın koşullarının, iş yerlerinin ve imkanlarının rahatlatılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir taraftan fidancılarla ilgili yerleşim kampüsünü hazırlarken, bir taraftan şire pazarı ve buğday pazarıyla ilgili hakikaten Malatya tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde 3 bin dönüm olarak belirlediğimiz sanayi arsasına da orta ölçekli sanayi esnafımızın fiziki şartları daha geniş olan mekanlarda hizmet vermeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Neticede esnafımızın işleri ne kadar yoğun ve karlı olursa Malatya o kadar zenginleşir. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Ağaç sanatkarları esnafımızın da yerlerinin darlığını biliyorum. Yeni sanayi sitemizde ağaç sanatkarları esnaflarımıza daha geniş bir imkan sağlayabilir miyiz bunun çalışmaları yapılıyor. Başkanın ifade ettiği gibi itfaiye teşkilatımız Türkiye'nin sayılı itfaiye teşkilatlarından biri. Gerek araç, gerek iç tesisat, gerek teknik, gerekse personel anlamında önemli bir teşkilata sahibiz. Bu anlamda belediyemizin itfaiye birimi gibi bütün birimleri yoğun bir çalışma içerisinde. Ağaç sanatkarlarımızın olduğu bölgede de daha hassas davranılması konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti
Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti
Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

Selahattin Gürkan, İtfaiye, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti - Son Dakika


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