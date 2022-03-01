Başkan Gürkan, Kırgızistan heyetini kabul etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Bekboosun Börübaşov ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştüler.

Malatya ile Batken şehirlerinin kardeş şehir olduğunu belirten Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Bekboosun Börübaşov ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Kırgızistan Cumhurbaşkanının Hukuk ve Siyasi işlerden sorumlu danışmanı olarak bu ziyaretimizi gerçekleştiriyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ile tanışmak üzere Malatya'ya geldim. Malatya ile Batken Şehri kardeş şehirdir. Kardeşlik ilişkilerini geliştirmeli ve üst seviyeye taşımalıyız" dedi.

Kırgızistan Devlet Başkanının Siyasi ve Hukuk Danışmanını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Ata Yurdumuzdan gelip Ana Yurdumuzda bizleri ziyaret etmelerinden ziyadesiyle memnun olduk. Değerli misafirlerimiz hakikaten Türk gönül coğrafyası içerisinde genel anlamda, kültürel anlamda, ekonomik ve sosyal anlamda ülkeler arasındaki iletişimi daha üst seviyelere çıkaracaktır. Dostluk ve kardeşliği daha ilerilere götürecektir. Kırgızistan bizim ata coğrafyamızdır. Ata coğrafyamızda Malatya Büyükşehir Belediyemiz önceki süreçte il belediyesi iken Batken şehri ile kardeş şehir ilişkileri kurulmuş. Kardeş şehir hukukunu ileri safhalara taşımamız gerekiyor. İki kardeş şehir arasındaki iletişimi, eğitim ve sosyal anlamdaki ilişkileri daha üst sekmende taşınması noktasında Sayın Danışman arzularını ifade ettiler. Aynı düşünce ve duyguları paylaşmaktayız. Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gönül coğrafyamızdaki ülkelerle biz yakın dostluk ve işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Coğrafyalarımız farklı, ülkelerimiz farklı ama biz kardeş ülkeleriz, yüreklerimiz tek atmakta olduğunun bilincindeyiz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı danışmanını Malatya'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda Kırgızistan'a iadeyi ziyarette bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Börübaşov'a çeşitli hediyeler verdi. - MALATYA