Başkan Gürün, Datça'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı, ardından Datça Kavakdibi Demokrasi Evi ve esnafları ziyaret etti.

Başkan Gürün, Datça Kavakdibi Demokrasi Evi'ni ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, esnaf ziyaretlerinin ardından, beraberindeki Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile birlikte Kavakdibi Demokrasi Evi'ni ziyaret etti. Datça Belediyesi tarafından demokrasi evine dönüştürülen eski cezaevini ziyaret etti.

Datçalı muhtarlar ile bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Datçalı Muhtarlar ile bir araya geldi. Datçalı Muhtarların yoğun katılım sağladığı toplantıda Datça ilçesinde yapılan hizmetler ile ilgili bilgiler verilirken, ilerleyen süreçte yapılacak hizmetler ve büyük projeler hakkında muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar kendi mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında da ilgili daire başkanları ile görüşerek taleplerini ilettiler.

Başkan Gürün, "Muhtarlarımız ile her konuda fikir alışverişi yapmaya devam ediyoruz"

Vatandaşlara hizmet noktasında en önemli destek ve işbirliğini muhtarlarla gerçekleştirdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'ya uyum içinde hizmet ettiklerini söyledi. Başkan Gürün, "Datça ziyaretlerimiz kapsamında ilçemizde görev yapan muhtarlarımız ile bir araya geldik. Vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü olan muhtarlarımıza Datça'da yaptığımız altyapı, sağlık, tarım, ulaşım ve imar gibi hizmetler hakkında bilgi verdik. Ayrıca ilerleyen süreçte Datça'da yapacağımız hizmetler ve projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçe 569 mahallede görev yapan muhtarlarımızla her konuda fikir alışverişi yapıyor, onlar için kurduğumuz muhtarlar masamızla da 24 saat yanlarında oluyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet için şehrimizdeki tüm paydaşlarla birlikte çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA