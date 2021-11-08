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Başkan Gürün, Fethiye'de altyapı projelerinin hızla devam ettiğini söyledi - Son Dakika

Başkan Gürün, Fethiye'de altyapı projelerinin hızla devam ettiğini söyledi

08.11.2021 13:41
Başkan Gürün, Fethiye'de altyapı projelerinin hızla devam ettiğini söyledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye İlçesinde yapımına devam ettikleri altyapı çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye İlçesinde yapımına devam ettikleri altyapı çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi. Gürün, Hisarönü-Ovacık Mahallesinde süren kanalizasyon projesinin yüzde 71'inin Fethiye Atıksu Arıtma tesisi kapasite artış çalışmalarının yüzde 32'sinin tamamlandığını belirtti.

İl genelinde birçok farklı noktada altyapı eksiklerinin ortadan kaldırılması ve mevcut altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi için önemli projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Fethiye'de de çalışmalarına devam ediyor. Turizmin önde gelen kentlerinden biri olan Fethiye ilçesinin altyapı problemlerinin ortadan kaldırılması için başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor.

Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesinde 62 Milyon TL yatırımla yapımına başlanan 121 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında bölgede 97 kilometre kanalizasyon, 2028 adet muayene bacası, 1693 adet parsel bacası yapımı tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 69 bin metrekare tamirat yapıldı.

Kanalizasyon projesinin yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artış Projesi de hızla ilerliyor. Fethiye ilçesinde ortaya çıkan atık suyun arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için büyük önem taşıyan tesisin inşaat işlerinin yüzde 75'ini tamamlarken projenin genel tamamlanma oranı da yüzde 32'ye yükseldi.

Başkan Gürün, "Muğla'mızın doğasını koruyan yatırımlar önceliğimiz"

Fethiye İlçesinde devam eden altyapı yatırımları hakkında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye'nin yeşiliyle, mavisiyle eşsiz bölgelerden biri olduğunu ve bu doğal güzelliği korumak için ellerinden gelen tüm hizmeti yapacaklarını söyledi. Gürün, "Muğlamız

eşsiz bir doğaya ve güzelliğe sahip. Bizim en önemli felsefemiz bu güzellikleri korumak ve geliştirerek gelecek nesillere aktarmak. Bu kapsamda doğanın en önemli sorunlarından biri olan atıksu bertarafı konusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Şuanda Bodrum ve Fethiye ilçelerimizde büyük altyapı yatırımlarının yapımına devam ediyoruz. Fethiye ilçemizdeki kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projemizi tamamlamaya yaklaştık. Bu projelerin sona ermesinin ardından hızlıca işletmeye alacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölgedeki atıksu su sorunun ortadan kaldırarak doğayı koruyan ve geliştiren projelerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Başkan Gürün, Fethiye'de altyapı projelerinin hızla devam ettiğini söyledi
Başkan Gürün, Fethiye'de altyapı projelerinin hızla devam ettiğini söyledi
Başkan Gürün, Fethiye'de altyapı projelerinin hızla devam ettiğini söyledi

Büyükşehir Belediyesi, Osman Gürün, Fethiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürün, Fethiye'de altyapı projelerinin hızla devam ettiğini söyledi - Son Dakika


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