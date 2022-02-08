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Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü - Son Dakika

Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü

08.02.2022 14:04
Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü

Türk-İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile İranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Saeid Muhammed Jan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Türk- İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile İranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Saeid Muhammed Jan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette her iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi konusunda detaylı fikir alışverişinde bulunuldu.

Türk - İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile İranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Saeid Muhammed Jan'ın yapmış olduğu ziyarette dernek üyesi olan Dışişleri Eski Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil'in torunu İhsan Tahir Çağlayangil, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç ve Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Levent Somtaş da yer aldı. Ziyarette, geçmişte Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 21 milyar dolara ulaştığını; ancak Amerika'nın İran ambargosu ve pandemi dönemi nedeniyle bu rakamın ciddi ölçüde gerilediğini ifade eden Saeid Muhammed Jan, ticaretin yeniden canlanması ve gelişmesi için gayret ettiklerini söyledi. Muhammed Jan, Kayseri ve İranlı iş adamlarını bir araya getirmek ve karşılıklı alım heyetleri ile ticareti artırmak istediklerini kaydetti. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da devletlerin ticaretle birbirlerine yaklaştığını ifade ederek, bu anlamda Türkiye ile İran arasındaki ticaretin gelişmesi ve bu süreçte Kayserili sanayicilerin aktif rol oynaması için gayret edeceklerini söyledi. İmamoğlu, ticaretin gelişmesi için Türk-İran Sanayici ve İş Adamları Derneği ile beraber çalışacaklarını kaydetti.

Türk-İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile İranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Saeid Muhammed Jan ayrıca Kayseri'deki İran ile yaptıkları ticarette sorunlar yaşayan firmaların bu sorunlarını Kayseri OSB kanalıyla kendilerine iletmelerini istedi ve bu sorunların çözümü için çalışacaklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü
Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü
Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü
Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü

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Kayseri, Türkiye, Türk, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü - Son Dakika


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