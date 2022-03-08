Başkan Kılıç, emekçi kadınlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Kılıç, emekçi kadınlarla buluştu

08.03.2022 12:11
Başkan Kılıç, emekçi kadınlarla buluştu

Buca Belediyesi, dolu dolu bir programla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Buca Belediyesi, dolu dolu bir programla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kadın mücadelesinin daima yanında olduklarını söyledi.

Son yıllarda giderek artan kadına şiddet ve cinayetlere karşı sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde de vurguladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kutlama ve anma programını mesai arkadaşlarıyla yaptı, kadın emekçilerle bir araya gelerek karanfil ve hediyeler takdim etti. Kadın mücadelesinin daima yanında olacaklarını vurgulayan Kılıç, Buca'da yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Daha sonra Buca Belediyesi önünde Ahura Ritim Topluluğu konser düzenlendi. Uzun zamandır İzmir'de yaşayan İranlı def virtüözü Sami Hosseini'nin kurduğu, ulusal ve uluslararası sanat camiasında tanınan Ahura ile her dilde şarkılar söyleyen Bucalı kadınlar, oyunlar ve halaylarla doyasıya eğlendi. - İZMİR

Başkan Kılıç, emekçi kadınlarla buluştu
Başkan Kılıç, emekçi kadınlarla buluştu
Başkan Kılıç, emekçi kadınlarla buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılıç, emekçi kadınlarla buluştu - Son Dakika


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