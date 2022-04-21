Başkan Koştu'dan kardeş şehir çocuklarına 23 Nisan mektubu - Son Dakika
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Başkan Koştu'dan kardeş şehir çocuklarına 23 Nisan mektubu

21.04.2022 12:22
Başkan Koştu'dan kardeş şehir çocuklarına 23 Nisan mektubu

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kentin 18 kardeş şehrine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mektup yazdı, çocukların bayramını kutladı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kentin 18 kardeş şehrine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mektup yazdı, çocukların bayramını kutladı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, diğer ülkelerde bulunan 18 kardeş şehrin belediye başkanları için bir mektup kaleme aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mektup yazan Koştu, korona virüsü nedeniyle 23 Nisan şenliğine gelemeyen çocukların bayramını kutladı.

"Tam 102 yıldır tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, Türk milleti olarak çocuklara verdiğimiz değerin en açık göstergesidir" diyen Başkan Koştu, mektubunda şunları söyledi:

"Ancak ne yazık ki, insanlığı etkisi altına alan korona virüsü salgınıyla mücadele çerçevesinde bu yıl ile birlikte 3 yıldır tüm dünyada olduğu gibi bizler de şartlarımızı değiştirmek, etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Bu nedenle geçtiğimiz 2 yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılına kavuşmanın sevincini yaşarken, diğer yandan bu kutlu bayram coşkusunu kardeş şehirlerimizden gelen dünya çocuklarına yaşatamamanın hüznü içerisindeyiz; ancak inanıyoruz ki; çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeden mahrum kaldığımız bu günler en kısa sürede sona erecek ve dünyamız yeniden onların neşeli coşkusuyla renklenecek. Tüm dünya çocuklarının, Kardeş Kentimizdeki ve Bergama'mızdaki sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bir araya gelebileceğimiz daha nice 23 Nisanlarda buluşmak umuduyla, çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum." - İZMİR

Başkan Koştu'dan kardeş şehir çocuklarına 23 Nisan mektubu

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bergama, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Koştu'dan kardeş şehir çocuklarına 23 Nisan mektubu - Son Dakika


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