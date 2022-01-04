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Başkan Özdoğan: "2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek" - Son Dakika

Başkan Özdoğan: "2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek"

04.01.2022 14:15
Başkan Özdoğan: "2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek"

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi. 2022'nin ilk meclis toplantısında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "2022 yılında hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 13 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. 2021 yılında alınan tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Özdoğan, şöyle konuştu;

"2021 yılında ilçemize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Alınan tüm kararların oy birliğiyle geçmesi de birlik ve beraberliğimizin göstergesi oluyor. Güzel ilçemiz her türlü hizmeti hak ediyor. 2022 yılında da çalışmalarımız tüm hızıyla inşallah devam edecek."

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Yusuf Özkaya, Yusuf Hakan Özdemir ve Mustafa Gürbüz oy birliğiyle denetim komisyonuna seçildi. Gündemin ikinci maddesinde meclis üyeleri ve ihtisas komisyonu huzur hakları ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: 2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek
Başkan Özdoğan: 2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek
Başkan Özdoğan: 2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek
Başkan Özdoğan: 2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek

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Bilal Özdoğan, Hacılar, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: '2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek" - Son Dakika
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