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Başkan Özkan'dan sağduyu çağrısı - Son Dakika

Başkan Özkan'dan sağduyu çağrısı

23.12.2021 10:46
Başkan Özkan'dan sağduyu çağrısı

Karacabey Belediyesi tarafından araştırmacı yazar Servet Somuncuoğlu'nun adının verildiği parkta geçtiğimiz günlerde üzücü bir olay yaşandı.

Karacabey Belediyesi tarafından araştırmacı yazar Servet Somuncuoğlu'nun adının verildiği parkta geçtiğimiz günlerde üzücü bir olay yaşandı.

Tavşanlı Mahallesi'nde yer alan parka akşam saat 21.00 sularında gelen 4 genç, yaktıkları ateşle belediye tarafından konulan kamelyaların da yanmasına sebep oldu. Olayın ardından gençler parktan uzaklaşırken, vatandaşların ihbarıyla parka gelen belediye ekipleri olayla ilgili gerekli işlemleri başlattı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençleri bu tarz konularda daha dikkatli olmaya davet ederken, "Burası halkımızın parkı. Herkesin ortak katkısıyla inşa edilen, hizmet için yapılmış bir kamu malına bu şekilde zarar verilmemesi gerekiyor. Halkımızın parasının her bir kuruşuna sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerin de hep bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, yani hepimizin yararlandığı alanlar buralar. Ülkemizin serveti. Dolayısıyla herkesin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Başkan Özkan'dan sağduyu çağrısı
Başkan Özkan'dan sağduyu çağrısı
Başkan Özkan'dan sağduyu çağrısı

Karacabey Belediyesi, Servet Somuncuoğlu, Karacabey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özkan'dan sağduyu çağrısı - Son Dakika


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