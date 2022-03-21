Başkan Öztürk: "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Öztürk: "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"

21.03.2022 16:14
Başkan Öztürk: "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek vererek, ilçeyi sporcu yetiştirme merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek vererek, ilçeyi sporcu yetiştirme merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yerköyspor Futbol akademisi yönetici ve sporcularını makamında kabul eden Başkan Esat Öztürk, ilçede sportif anlamda önemli başarılar kazanıldığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Futbol, kayak, snowboard, beyzbol, softbol gibi branşlarda alınan önemli başarıların göğüslerini kabarttığını söyleyen Başkan Öztürk, belediye olarak her zaman spor ve sporcuların yanlarında olduklarını ifade etti. Ziyarette konuşan Başkan Öztürk; "Belediye olarak her zaman spor ve sporcunun dostuyuz. Burada faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimizi yakından takip ediyor, onlara her zaman destek oluyoruz. Buradan meclis üyelerimize bir teşekkürüm var. Meclisimiz aldığı kararlarla amatör kulüplerimizin hepsine maddi destekte bulunduk. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün, Yerköyspor Futbol Akademisi Başkanı Hacı Yusuf Şahin, Basın Sözcüsü Berat Tolga Turaç, Kayserispor'dan transfer edilen Gineli milli oyuncu Salifou Soumah ve altyapı oyuncuları ile Armada Kayak ve Snowboard Kulübü sporcularını misafir ediyoruz. Yeni başlayan sezonda Yerköyspor'umuza başarılar diliyorum. İlk hafta 9-1 gibi skorla galip geldiler. Tebrik ediyorum. Bir tebriğim de Zeynep Nisa Yerebasmaz kızımıza. Türkiye Snowboard Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu. İnşallah kımızın çok çalışıp birinci olacak ve inanıyorum bir gün Olimpiyatlarda yarışacak. Biz belediye olarak onların her zaman destekçisiyiz. Çocuklarımıza sahip çıkmalı, onları doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Bu doğrultu da hareket eden Yerköyspor Akademisi'nde 200' e yakın çocuğumuz eğitim alıyor. İnşallah buradan çok başarılı sporcuları ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Yerköyspor Futbol Akademisi Basın Sözcüsü Berat Tolga Turaç 'ta Başkan Esat Öztürk'e teşekkür ederek; "Biz akademiyi kurmak için yola çıktımızda başkanımız bize tam destek verdi. ve bu desteğini bizden hiç esirgemedi. Bu destek bizleri yüreklendi. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Verilen emeklerin meyvelerini yavaş yavaş almaya başlayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Öztürk: Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız
Başkan Öztürk: Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız

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Esat Öztürk, Yahyalı, Futbol, Kayak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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