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Başkan Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı eski canlı günlerine geri dönecek" - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı eski canlı günlerine geri dönecek"

04.01.2022 15:09
Başkan Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı eski canlı günlerine geri dönecek"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Oda Başkanları ile bir araya gelerek Kapalı Çarşı ile ilgili yapılacak çalışmaları istişare etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Oda Başkanları ile bir araya gelerek Kapalı Çarşı ile ilgili yapılacak çalışmaları istişare etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, oda başkanları ile Kapalı Çarşı için yapılacakları konuştuklarını söyleyerek, "Mustafa Alan Başkanımız ve diğer oda başkanlarımızın ziyareti ile özellikle Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli çarşılarının bir tanesi olan Kapalı Çarşı ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bizlere talep ve sorunlarını anlattılar. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak elimizden geldiğince Kayseri'nin gözbebeği Kapalı Çarşımızı yenilemek, esnafımızın yüzünü güldürecek daha güzel çalışmalar yapmak üzere istişarelerde bulunduk. İnşallah hem odalarımızın gayretleri hem bizlerin gayretleri hem de esnafımız da isteğiyle Kapalı Çarşı eski günlerine geri dönecektir. Birçok yeni çalışma yapmak üzere ön hazırlığı yapacağız. Esnaflarla bir toplantı yaparak istişare içerisinde esnafın yüzünü güldürecek uygulamalar yapmak istiyoruz. Hayırlı olsun inşallah. 2022 yılını Kapalı Çarşı esnafına iyi gelmesini ve bereket ve bolluk getirmesini diliyorum. Başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise, "Kapalı Çarşı'daki dernek başkanımız ve oda başkanlarımız ile başkanımızı ziyaret ederek istişare ediyoruz. Esnaflarımızı kalkındırmak ve müşterinin rahat edebileceği şekilde alışveriş yapabileceği şekilde zeminler hazırlamamız gerekir. Zor günlerde esnafa nasıl destek oluruz, Kapalı Çarşımızda daha güzel, daha iyi alışveriş ve rahat ortam olması için görüş alışverişinde bulunduk. Eksikleri tespit ettik. Değerli başkanımıza bizlere ve esnaflarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: Kapalı Çarşı eski canlı günlerine geri dönecek
Başkan Palancıoğlu: Kapalı Çarşı eski canlı günlerine geri dönecek

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Esnaf ve Sanatkarlar, Mustafa Alan, Kayseri, Kredi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Kapalı Çarşı eski canlı günlerine geri dönecek' - Son Dakika


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