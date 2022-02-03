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Başkan Palancıoğlu'ndan, OSB'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'ndan, OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

03.02.2022 13:04
Başkan Palancıoğlu'ndan, OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Yunus İmamoğlu ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Yunus İmamoğlu ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri'nin üretimine, istihdamına ve gelişmesine büyük katkı sunan sanayicilere teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Ben aynı zamanda Serbest Bölge'nin yönetim kurulu başkanıyım. Sanayicilerimiz şehrimize katma değer üretiyor, hem istihdamı artırmak hem de üretim, ARGE ve teknolojik alanlarda şehrimizin gelişmesine büyük destek veriyor. Dolayısıyla tüm sanayici arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Özellikle ekonomik daralma dönemlerinde dahi ülkemizin kalkınması için büyük destek veriyorlar. Kayseri'nin ihracatı ve üretimi her geçen gün artıyor. Başta istihdam olmak üzere sanayicilerimiz şehrimizin yükünü çekiyor. Tüm sanayicilerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Şehrimizi hep birlikte daha iyi noktaya getirmek için çalışacağız. Yunus Bey'e ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ise, "Siz değerli başkanlarımızın da desteği ile görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Sanayimizi ve sanayicilerimizi daha ileri noktaya nasıl taşıyabiliriz, bunun çabası içinde koşturacağız. Nazik ziyaretleriniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu'ndan, OSB'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Palancıoğlu'ndan, OSB'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Palancıoğlu'ndan, OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

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Organize Sanayi Bölgesi, Togo Cumhuriyeti, İmamoğlu, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu'ndan, OSB'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu'ndan, OSB'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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