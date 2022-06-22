Başkan Şahiner burada yaptığı açıklamada, "Bugün ki kahvaltımızı sanayide esnaflarımızla yapıp, dostlarımızla gündeme dair istişareler gerçekleştirdik. Misafirperverliğinden dolayı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanımız Hakkı Vargeloğlu'na, Hilal Plastik işletme sahibi Osman Yelmen'e ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Şahiner esnafla kahvaltıda buluştu - Son Dakika

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