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Başkan Sandal: "2022 Bayraklı'nın yılı olacak" - Son Dakika

Başkan Sandal: "2022 Bayraklı'nın yılı olacak"

09.12.2021 12:24
Başkan Sandal: "2022 Bayraklı'nın yılı olacak"

Bayraklı Belediyesi, Bayraklı Kent Konseyi ile birlikte "Kent Konseylerinin Toplumsal Önemi" konulu panel düzenledi.

Bayraklı Belediyesi, Bayraklı Kent Konseyi ile birlikte "Kent Konseylerinin Toplumsal Önemi" konulu panel düzenledi. Burada konuşan Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kent Konseyimiz ile toplumun tamamına ulaşacağız. Bu sayede 2022 Bayraklı'nın yılı olacak. Projelerimizi tek tek tamamlayacağız" dedi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık'ın moderatörlüğü üstlendiği panele, TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Bayraklı Kent Konseyi Genel Sekreteri-Eğitimci Osman Çağrı Şahin konuşmacı olarak katıldı. Yaklaşık 600 kişinin yer aldığı etkinlik sonunda, katılımcılara çiçek ve plaket takdim edildi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Katılımcı demokrasi kavramı, bizim yönetim anlayışımızın temelidir. Biz; çok renk, çok ses, çok nefes diyerek yola çıktık. Bu doğrultuda kent konseyi çalışmalarına ayrı bir önem veriyoruz. Kent konseyimiz, her mahallenin kılcal damarlarına kadar girecek, bizlere sorunları ve talepleri iletecek, biz de yerine getireceğiz. 2022 Bayraklı'nın yılı olacak. Projelerimizi tek tek tamamlayacağız. İlçemizin değerini ve halkımızın refahını artıracak adımları hep birlikte atacağız" dedi.

TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da, "Ülkemizin her bölgesinde farklı sorunlar yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün sorunlara yönelik projelerimiz hazır, biz de hazırız. Bizim işimiz, yılgınlık göstermeden sorunları çözmeye çalışmak. Bunun için yerel yönetimlerimize ve kent konseylerine büyük önem düşüyor. Atatürk'ün çizdiği yolda, Cumhuriyet kazanımları doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz. Umutluyuz ve sizlere inancımız tam. Kırgınlıkları, küslükleri bir kenara bırakıp dayanışmamızı artırmalıyız. Bu ruhu büyütmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bayraklı Kent Konseyi Genel Sekreteri Osman Çağrı Şahin ise "Demokrasi, kitaplardan öğrenilen bir konu değildir. Cumhuriyet gibi demokrasiyi her yerde solumalıyız. Ekmek kadar, su kadar demokrasiye ihtiyacımız var. Her alandaki vatandaşımızın kent konseylerine katılımı, kentin ve toplumun gerçek sorunlarının çözümünde daha etkili olur. Bayraklı'da da bunu muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşımızla sağlayarak, sorunları birlikte çözebilen bir irade olduk" dedi.

Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse, "Bayraklı'da üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Belediyemizin de, halkımızın da vizyonunu bir adım öteye götürmek adına sorunları yerinde tespit ederek halkımızla, belediyemizle, sivil toplum örgütlerimizle çözüm önerileri üreteceğiz" dedi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ise "Demokrasinin eksikliklerini tamamlayan, halkın ve STK'nın görüşlerini ortak akılla çözüme kavuşturan kent konseylerine çok ihtiyacımız var" dedi. - İZMİR

Başkan Sandal: 2022 Bayraklı'nın yılı olacak
Başkan Sandal: 2022 Bayraklı'nın yılı olacak
Başkan Sandal: 2022 Bayraklı'nın yılı olacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Kent Konseyi, İzmir, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sandal: '2022 Bayraklı'nın yılı olacak' - Son Dakika


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