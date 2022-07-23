Başta Nahçıvan , Azerbaycan , Gürcistan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde yatırım yapan Gemikaya Holding ve Arkoz Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Emin Uçar'la taziye evinde bir araya gelen Başkan Sayan, vefat eden kıymetli annesi için kendisine başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA

Halime Uçar, Savcı Sayan, Nahçıvan, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Sayan, Uçar ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.