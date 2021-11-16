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Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi - Son Dakika

Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi

16.11.2021 11:42
Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki ilçelerin doğalgaza kavuştuğunu ifade ederek, "Çevre dostu olan doğalgazın kullanımı ilçelerimizde de yaygınlaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki ilçelerin doğalgaza kavuştuğunu ifade ederek, "Çevre dostu olan doğalgazın kullanımı ilçelerimizde de yaygınlaştı. İnşallah bu yılın sonuna kadar Köprüköy, Şenkaya ve Karayazı ilçelerimizi de doğalgazla buluşturacağız" dedi.

Başkan Sekmen, Pazaryolu ilçesinde düzenlenen doğalgaz açılış töreninde yaptığı açıklamada, enerjinin önemine vurgu yaptı. "Enerji, günümüz modern üretim yapısı içerisinde en fazla gereksinim duyulan üretim faktörlerinden biri olarak ülke ekonomileri içerisinde önemli bir yere sahiptir" diyen Sekmen, şöyle devam etti: "Enerji çeşitliliği içerisinde maliyeti ve çevreye dost bir yakıt olması bakımından doğalgaz en çok aranan enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Maliyet düşüklüğü, temizliği ve sürekliliği nedeniyle ilimizde de yaygın olarak kullanılan doğalgaz kullanımında Erzurum'da 153 bin 781 aboneye hizmet verilmektedir. Kent merkezimiz, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerimizle birlikte Pasinler, Horasan, Karaçoban, İspir, Aşkale, Hınıs, Tortum, Oltu ve Narman ilçelerimizdeki doğalgaz kullanımına Pazaryolu ilçemizi de dahil ettik. Şuan lisans ve alt yapı çalışmaları devam eden diğer ilçelerimiz de inşallah doğalgaza kavuşacak. Bu yılın sonuna kadar inşallah Köprüköy, Şenkaya ve Karayazı ilçelerimizi de inşallah doğalgaz kullanımına dahil edeceğiz. 1400 kilometre dağıtım ağına sahip olan çevre dostu ve kullanım itibariyle en uygun enerji kaynağı olan doğalgazı Erzurum'un dört bir sathına yayarak, vatandaşlarımızın ekonomik bütçelerini korumaya devam edeceğiz"

"Erzurum her alanda zirveye koşuyor"

Başkan Mehmet Sekmen, şehrin her alanda zirveye koştuğunu bildirdi. "Erzurum artık eski Erzurum değil" diyen Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: "Erzurum her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta Allah'ın izniyle aldı başını gidiyor. Avrupa'nın en büyük canlı hayvan borsasını Erzurum'da kurduk. Hayvancılık yapan besicilerimiz bundan böyle emeklerini hakkıyla pazarlayabilecekler. Türkiye'de bir ilke imza attık; tarım araçları filosu kurduk ve bu tarım makinalarını çiftçilerimizin istifadesine sunuyoruz. 500 gölet yaptık, sulama kanalları açtık. Yeni ulaşım ağları açtık, mevcut yolları yeniledik, modern hale getirdik. Erzurum'a milyonlarca liralık altyapı yatırımı yaptık, en ücra mezramıza bile içme suyu götürdük, kanalizasyon hattı döşedik. Erzurum'da güneş enerjisinden elektrik üretip satıyoruz. Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Çöp depolama sahamıza santral kurduk; çöplerden havaya karışan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Tekstil fabrikaları kurduk, gençlerimize yeni iş alanları ve istihdam imkanları sunuyoruz. Kadim şehrimize yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. İlçelerimizi kendi öz değerleriyle geliştireceğiz. Yani biz topyekün bir kalkınma seferberliğinin içerisindeyiz. Erzurum'u bütün ilçeleriyle mamur hale getirme amacındayız." - ERZURUM

Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi
Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi
Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi
Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi
Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi

Mehmet Sekmen, DOST Partisi, Doğalgaz, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sekmen'den ilçelere doğalgaz müjdesi - Son Dakika


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