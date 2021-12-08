Başkan Tavlı: "Engellilerin tüm imkanlardan yararlanması için elimizden geleni yapıyoruz" - Son Dakika

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, engellilerin tüm belediye hizmetlerinden yararlanması ve sıkıntı yaşamamaları için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

İlçede bulunan engelliler ile bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi iş birliğinde düzenlenen programda engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın özellikle engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına son derece duyarlı olduğunu belirten Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Arslan Güdek, Başkan Tavlı'ya teşekkür etti.

Programda konuşan Başkan Tavlı, "Bizim derdimiz hep birlikte memleketimizin, ülkemizin engellisi ve sağlıklı ile huzur içinde yaşanan bir ortam sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siz değerli kardeşlerimizin bu sağlıklı ortamı teneffüs etmenizi, hayatın sosyal etkinliklerinden istifade etmenizi ve hayatın içerisinde daha aktif rol almanızı sağlamak üzere yasal mevzuatların el verdiği çerçevede ne gerekiyorsa hayata geçirmiştir. Bizlerde Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve onun erleri olarak sizlerin ilçemizde huzur ve mutluluk içerisinde hep birlikte şehrin tüm imkanlarından yararlanması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Hep birlikte bu kentin havasını teneffüs ederken Mevla'm en ufak sıkıntıyı dahi sizlere yaşatmasın" dedi. - ORDU